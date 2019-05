¿Qué le espera a Leonidas Bustos en la Cámara?

Con la decisión de la Comisión de Acusación de la Cámara de acusar formalmente a Leonidas Bustos ante el pleno de esta corporación por el llamado ‘cartel de la toga’, el panorama para el exmagistrado es bastante oscuro.

De acuerdo con el escrito de acusación, aprobado por la Comisión de Acusación y que será base para la discusión en la Plenaria, Bustos habría sido el cerebro del cobro de coimas a algunos congresistas a cambio de favorecerlos en investigaciones en ese alto tribunal.



“El paso a seguir es que la plenaria de la Cámara decidirá si acusa o no al exmagistrado Leonidas Bustos ante el Senado”, afirmó el presidente de la Comisión, Ricardo Ferro.

El congresista explicó que la célula congresional tiene dos días, contados a partir de este miércoles, para darle traslado al presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, para que programe la sesión en la que se estudiará al tema.



El ambiente político en la plenaria, según consultó este diario con varios congresistas de todos los partidos, es muy desfavorable para Bustos. La conclusión a la que llegaron los representantes a la Cámara es certera: no hay quién lo defienda.



Los congresistas coincidieron en que “la única certeza hoy en el Congreso es que Leonidas Bustos es indefendible” no solo por las pruebas que se han acopiado en su contra sino porque políticamente no es rentable respaldar al exmagistrado.



Fuentes de la Comisión de Acusación, donde tienen asiento la mayoría de los partidos de todas las tendencias políticas, aseguraron que este miércoles esa célula legislativa tomó la decisión de acusar a Bustos “por unanimidad”, lo que demuestra que hay un consenso entre las bancadas alrededor del tema.

El proceso

Si la plenaria de la Cámara acepta el escrito de acusación, como muy probablemente pasará, el expediente será remitido al Senado para proceder a un juicio de indignidad política contra el mencionado exmagistrado.



Allí será recibida por el presidente de la Comisión de Instrucción del Senado, que es una instancia creada precisamente para estudiar estos casos.



Allí se nombrará un senador instructor que tendrá que estudiar el caso y presentar un proyecto de resolución, el cual pueda estar en dos sentidos: admitiendo o rechazando la acusación. En este último caso, deberá proponer la cesación de procedimiento.



Pero de aceptarse la acusación, se remitirá el expediente a la Plenaria del Senado, donde se hará un juicio político.



Si el magistrado Leonidas Bustos pierde el juicio político, se le levantará el fuero, y las conductas penales serán de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, su juez natural.



POLÍTICA