¿Qué tanto éxito tendrán las sesiones semipresenciales de la Cámara?

La Cámara de Representantes estrena este viernes un modelo inédito: las sesiones semipresenciales o mixtas, es decir que algunos congresistas están presentes en el Capitolio y otros se conectan desde sus casas.

Este es un hecho clave, pues permitirá, además, que en la Plenaria de la Cámara se voten proyectos de ley y reformas constitucionales, algo que hasta el momento no había sucedido, debido a que subsistían dudas jurídicas frente a la validez jurídica de las sesiones virtuales que se venían llevando a cabo hasta el momento.



De esta manera se pone fin a las sesiones netamente virtuales para pasar a un modelo semipresencial. A raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria hecha por el Gobierno Nacional, la Cámara de Representante, inició desde el 6 de abril sus labores legislativas a través de reuniones virtuales de las comisiones.



A la fecha, la corporación ha realizado 78 encuentros virtuales tanto en comisiones como en plenarias, priorizando los debates de control político al Gobierno Nacional, sobre las medidas tomadas por las diferentes carteras frente a la emergencia social generada por el covid-19.



Sin embargo, varios congresistas manifestaron incomodidad con este modelo, pues consideran que no se pueden desarrollar los debates de manera ideal. Por ello se pasa ahora a este modelo mixto.



En el Salón Elíptico (donde sesiona la Plenaria de la Cámara) puede haber alrededor de 40 representantes delegados de los partidos, de los 172 que componen la corporación. El restante estará desde sus casas.



El número de delegados de cada partido estará ligado al tamaño de cada bancada. Esto significa que por cada cinco representantes que tenga una bancada habrá un delegado y aquellos que tengan menos de cinco representantes tendrán un delegado.



No obstante, tanto quienes están presentes en el Capitolio como quienes sesionan desde casa votarán de la misma manera: mediante una plataforma digital. Es decir, quienes asisten presencialmente al Congreso deben llevar su propio computador para conectarse.

Hasta el momento las sesiones se habían llevado a cabo sólo de forma virtual. Foto: Prensa Juanita Goebertus

Esto provocó que algunos legisladores consideren que se está convirtiendo el Salón Elíptico en un “café internet”, pues en realidad la sesión será desde la plataforma destinada para ello, no desde el Capitolio.



Adicionalmente, de los cerca de 40 legisladores que pueden asistir presencialmente, solo asistieron 18 a la sesión de este viernes.





