¿Por qué los congresistas se resisten a bajarse su sueldo?

Con una vehemencia que pocas veces se ve en Capitolio, varios senadores rechazaron este martes la propuesta del presidente del Congreso, el liberal Lidio García, de descontarse el 15 por ciento de su salario desde el primero de enero y tramitar una reforma constitucional que deje en firme esa decisión.



La idea la explicó García en una entrevista con EL TIEMPO hace algunos días y consiste en tramitar una enmienda a la Carta Política para que el sueldo de los legisladores y los de otros altos servidores del Estado se baje un 15 por ciento.

Mientras que se tramita esa norma, que debe ser entre marzo y diciembre del próximo año, García les propuso a sus colegas permitir que se les descuente ese porcentaje de lo que devengan desde el próximo primero de enero.



De hecho, este martes, en la plenaria del Senado, puso una urna transparente con un papel que decía "15 %", la cual fue ignorada por la mayoría de sus colegas.



Su propuesta no habría podido caer peor en varios sectores del Senado, especialmente entre algunos senadores del Centro Democrático y de los partidos de oposición los cuales, curiosamente, coincidieron en rechazar la idea.

#PlenariaSenado | Intervención del Presidente del Senado @Lidiosenado donde explica la proposición que presentó para reducir salario de congresistas. - Parte 4 - pic.twitter.com/NMHsYa6BB1 — Senado Colombia (@SenadoGovCo) December 4, 2019

Sobre este tema ha habido diferentes posiciones en el Capitolio. Mientras algunos legisladores no quieren que les toquen sus salarios, otros no parecen dispuestos a que el crédito de haber logrado esta reducción, uno de los reclamos del pueblo colombiano, se lo lleven otros.



No se puede olvidar la vergonzoso sesión de la Comisión Primera de la Cámara, hace exactamente un año, en la cual se hundió un proyecto que buscaba este mismo propósito y para el que pidieron separarse del debate casi la totalidad de los integrantes de esta célula legislativa. De 35 miembros, 33 se declararon impedidos.



El senador por el Centro Democrático y expresidente del Congreso Ernesto Macías afirmó en el Senado, en la noche del martes, que presentar la idea en este momento es "inoportuno" y que no se trata de hacer "un show mediático".



"No es con el sanbenito de que el salario de los congresistas es el problema de este país" como se solucionan los inconvenientes, le dijo Macías a García.



Pero el congresista uribista hizo otra cosa y fue recordar que su colega y copartidaria Paola Holguín había presentado "en cuatro oportunidades" la propuesta para "congelar" lo devengado por los legisladores y "no prosperó".

Ernesto Macías, senador uribista y expresidente del Congreso. Foto: EL TIEMPO

Inmediatamente el senador por Alianza Verde Antonio Sanguino tomó la palabra, también rechazó la propuesta y dijo que García acudía a "adornos" y "pantomimas" para presentársela al país.



"Hace unos días defendí la iniciativa del Presidente del Senado, el doctor Lidio García, de convocar a un diálogo con el Comité Nacional del Paro, pero este martes, en nombre de la bancada de Alianza Verde, tengo que cuestionar su actitud y su iniciativa", le dijo Sanguino a García.



Y dijo más: "Si de urna de tratara, los votos de 12 millones de colombianos llenaron las urnas en la consulta popular anticorrupción" y recordó que su partido también ha hecho la propuesta "en cuatro ocasiones".

El libro que le regalaron a García

Una de las intervenciones más sorprendentes fue la del senador por 'la U' Juan Felipe Lemus, quien atacó la propuesta de García y le dijo que le iba a regalar un libro, "para que lo lea", que se llama 'El pueblo soy yo', de Enrique Krauze, "que hace un análisis sobre el daño que ha hecho la demagogia populista en las democracias del mundo".



"Usted como presidente de este congreso tiene un deber y una responsabilidad de hacer propuestas serias", le dijo Lemus al congresista liberal, y agregó que él no podía, "para quedar bien con la opinión, venir a poner en la picota pública a todos estos senadores".



Así las cosas, en el Capitolio quedó el ambiente de que además de no estar dispuestos que les toquen sus salarios, algunos congresistas parecen no querer soltar el crédito de ser los que lograron la reducción de los mismos, algo que claman varios sectores del pueblo colombiano.



