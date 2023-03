El 7 de febrero, el Congreso suspendió el receso legislativo y comenzó a sesionar un mes antes de las ordinarias.



El Gobierno lo citó a sesiones extraordinarias, las cuales terminan el miércoles, con el objetivo de avanzar, principalmente, en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, la reforma de la salud y la ley para humanizar la política criminal y penitenciaria, entre otras iniciativas.



(Además: Roy Barreras se anticipa y pide que haya sesiones extras en junio)

Sin embargo, algunos sectores cuestionaron la eficacia de esta citación, pues consideran que no hay avances concretos. Uno de ellos fue el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien dijo que prácticamente se perdió este mes y medio y, desde ya, le planteó la posibilidad al Gobierno de citar nuevamente a extras en junio, en caso de que las reformas no se aprueben antes del 20 de junio.



Pero, ¿realmente se perdió este mes y medio? En cuanto al Plan de Desarrollo, se ha avanzado en la construcción de las ponencias por parte de las comisiones económicas y se espera que la semana del 20 de marzo se conozca el texto y se lleve a cabo el primer debate. Pero primero, se deberán estudiar las más de 1.600 proposiciones radicadas.

Facebook Twitter Linkedin

En un evento en la Plaza Núñez, el Gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de La Vida” 2022-2026. Foto: César Melgarejo/ ETCE @cesarmelgarejoa

(Lea también: Angélica Lozano sobre Aida Merlano: '¿Por qué da rueda de prensa una criminal?')



En este caso es evidente el avance y se ganó tiempo, teniendo en cuenta que debe ser aprobado en mayo.



En el caso de la reforma de la salud, todavía no se ha comenzado a elaborar la ponencia y no es claro cuándo se dé el primer debate. No obstante, según el cronograma legislativo del Gobierno, están bien de tiempos, pues se espera que la reforma supere el primer debate en marzo y aún le quedan tres semanas.

Facebook Twitter Linkedin

Acto de presentación de la reforma de la salud. Foto: Presidencia

Ya se ganó tiempo con la discusión política y escuchando los reparos de los partidos de la coalición, que presentaron su propio articulado.



(En otras noticias: Cambio Radical se declarará partido opositor al gobierno de Gustavo Petro)



El proyecto que sí está enredado y no ha avanzado más allá de audiencias públicas es el de humanizar la política criminal y penitenciaria. Específicamente en este punto sí puede decirse que se perdió el tiempo en las extras.



¿Por qué? La discusión debe comenzar en la Comisión I de la Cámara y la mesa directiva de esta célula legislativa ni siquiera se ha puesto de acuerdo para elegir a los ponentes. Además, más de 20 congresistas de distintos partidos le están pidiendo al Gobierno que se retire el mensaje de urgencia. No obstante, las audiencias han sido claves para medir el sentir de los partidos frente a esta iniciativa.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA