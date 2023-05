Una semana después de que el mismo presidente Gustavo Petro terminó con la coalición de gobierno, el Partido Conservador se declaró este lunes en independencia.



En efecto, 14 de 15 senadores y 25 de 27 representantes a la Cámara le solicitaron este martes al Directorio Nacional de la colectividad ya no hacer parte de la coalición de Petro y ahora presentarse como independentientes.

“Vamos a seguir con nuestro accionar, vamos a acompañar lo que creemos que es beneficioso para el país. Por su puesto, vamos a negar lo que consideramos que sea nocivo y vamos a proponer nuestras líneas azules. Es una declaratoria de independencia constructiva. Queremos que les vaya bien a los colombianos, pero no vamos a ceder cuando tenemos principios y tenemos líneas azules”, aseguró el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador.



Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador.

Con esta decisión de los conservadores, sigue perdiendo combustible la aplanadora que consolidó el Gobierno el semestre pasado que, entre otras cosas, aprobó una ambiciosa reforma tributaria de más de 20 billones de pesos.



Esto, gracias a que con el Pacto Histórico, la Alianza Verde, Comunes y los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’ consolidó un bloque de 124 de 186 representantes y 76 de 106 senadores, lo que significaba la aprobación virtual de todas las reformas.



Pero finalmente la coalición comenzó a desmoronarse principalmente por la reforma de la salud, ya que los jefes de los partidos tradicionales se opusieron al texto y dijeron que la única forma de votarlo de manera positiva sería si sus objeciones eran tenidas en cuenta. No obstante, argumentan que esto no ha sucedido. El Gobierno, entonces, se queda sin los votos de 42 congresistas y las cuentas cada vez serán más apretadas en este semestre clave, teniendo en cuenta que el Ejecutivo espera que en lo que queda de legislatura se aprueben las reformas laboral, pensional y de la salud.



Ahora la coalición está conformada por 97 representantes y 61 senadores, lo que hará que las cuentas sean cada vez más apretadas y se logre consolidar un bloque entre la oposición y la independencia que dificulte el trámite de las reformas.



Además, no se descarta que otros partidos salgan de la coalición de gobierno, teniendo en cuenta los mensajes que ha enviado el presidente Petro en los últimos días, como el revolcón ministerial en el que les quitó la representación a estos partidos y se rodeó por ministros más cercanos a él. Esto podría significar que el Gobierno se quede sin las mayorías y tenga que salir a buscar voto a voto, situación que no la descarta el nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Por eso, las colectividades se están blindando con la ley de bancadas para que no haya lugar a rebeldes.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la coalición política con los partidos Conservador, La U y Liberal se terminó.

Cepeda, además, explicó que estar en la independencia no significará votar de manera negativa todas las reformas y no le cerró la puerta a acompañar la polémica reforma de la salud. “Nunca nos hemos cerrado a los procesos de concertación”, comentó el senador y dijo que las dificultades del pasado al momento de concertar se dieron por la radicalización de la exministra Carolina Corcho: “Encontramos oídos sordos en el ministerio de salud saliente”, aseguró y dijo que si se acogen sus proposiciones podrían estar acompañando.



“La reforma sí, pero siempre que sean constructivas. Construir sobre lo construido”, puntualizó.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA