Este miércoles, la sesión de la plenaria del Senado se gastó en su totalidad en el debate del proyecto de reducción de salarios de los congresistas. Después de seis horas de debate, se aprobó la ponencia positiva y se dejó abierto el debate del articulado. Se espera que se reanude el próximo martes.



Buena parte del debate pasó en la disputa de si se aprobaba o no el aplazamiento del debate para el próximo martes. Un sector de los senadores consideraba que el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, y los encargados de la parte de recursos del Senado debían certificar el salario real de los congresistas, tras las reducciones por materia fiscal. No fue aprobada esta proposición.



Sin embargo, durante todo el debate primó la disputa de cuánto era lo que realmente ganaban los congresistas. Aunque son 43 millones de pesos de sueldo bruto, varios cuestionaron que no se tuviese en cuenta todas las deducciones que tienen por ley y que aumentaron desde mitad de año cuando entró en vigor la reforma tributaria de Gustavo Petro.



Incluso, el senador Jota Pe Hernández, cuyo nombre real es Jonathan Ferney Pulido Hernández, reconoció que el salario inicial era 43 millones, pero que con la carga fiscal quedaba en 27 millones. No obstante, el argumento de este para impulsar su iniciativa fue la desigualdad que actualmente existe entre los sueldos del ciudadano de a pie y el del legislador.



“La brecha salarial que hay entre un salario mínimo y un congresista es gigante: es 37 veces lo que gana un colombiano con un salario mínimo”, dijo Pulido Hernández en la defensa de su proyecto. En este mismo espacio acotó que Colombia es el país latinoamericano donde se le paga más a los congresistas en comparación al salario mínimo.



Bajo esta argumentación, expresó que su proyecto lo que busca es que dejen de recibir la prima especial de servicios, consagrada desde el gobierno de Juan Manuel Santos, y que en total reciban 28 millones de pesos de salario. Lo que implicaría 19 millones de pesos netos. Sería una disminución entre los 8 y 9 millones de pesos en total por legislador.



“Este proyecto fue revisado por el gobierno y el Ministerio de Hacienda le dio el aval. La nación va a ahorrar”, expresó el senador de la Alianza Verde, que también afirmó tener un concepto favorable de la Función Pública.

Después de la intervención del senador Pulido Hernández, que terminó hacia las 11 de la mañana, la sesión se extendió hasta las cuatro entre la polémica de si continuaba la sesión o se dejaba para el martes y en la disputa de si era viable o no que los congresistas se bajaran los sueldos.



Por un lado, estuvo la posición de senadores como David Luna, que señalaron que más allá de cualquier ahorro “es un mensaje de reconexión del congreso con la ciudadanía”. Otros cuestionaron la efectividad de la propuesta y hasta señalaron que no la iban a apoyar debido a que no tenían en cuenta que los congresistas asumen sus traslados y su manutención cuando están en los territorios haciendo su tarea política.



También estuvo la presión de algunos legisladores, que recordaron que había un acuerdo con la mesa directiva para sesionar hasta la una de la tarde, pues tenían comprados pasajes. Buena parte de los congresistas se han centrado en la labor electoral y el Congreso está funcionando a media marcha.



Al final, la sesión tuvo como resultado la aprobación de la ponencia. Sin embargo, el resto del articulado quedó pendiente para la otra semana. Tras el final de la sesión, Jota Pe se dirigió a la plenaria para advertir que no se había logrado mucho y que aún faltaba por ver qué iba a aprobar el Senado en el articulado.

