¿Qué sigue en caso contra Barceló por interceptaciones a Uribe?

La citación de la Comisión de Acusación al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, para que rinda versión libre por una investigación que se lleva en su contra por supuestas interceptaciones ilegales al expresidente Álvaro Uribe por parte del alto tribunal, desató reacciones política pero sobre todo dejó inquietud frente al futuro de este proceso.

Si bien el llamado para que el exmagistrado rinda versión libre implica que fue vinculado a la investigación, a este proceso aún le resta mucho tramo por recorrer. Fuentes de la propia Comisión de Acusación señalaron incluso que es probable que este Congreso finalice su periodo, el 20 de julio de 2022, y que para ese momento aún no se hayan surtido todas las etapas procesales necesarias.



“Se ordena recibir en versión libre al magistrado Barceló Camacho, para que pueda participar activamente en la práctica de todas las pruebas que hayan de realizarse en lo sucesivo, garantizándole a plenitud su derecho de contradicción y evitando cualquier lesión que pueda producirse a su derecho de defensa por una vinculación tardía”, indica el auto de la Comisión de Acusación, conocido por este diario.



De acuerdo con el documento, “la diligencia en mención se fijará para el próximo año 2021”.



Una vez los representantes investigadores Mauricio Toro y Edward Rodríguez escuchen al exmagistrado y reúnan los elementos investigativos necesarios deberán decidir si acusan o no a Barceló ante el pleno de la Comisión de Acusación.

Esta célula legislativa deberá votar posteriormente si acepta o no el escrito de acusación presentado. De aprobarse, el caso pasaría a la Plenaria de la Cámara, corporación que, de llegar a avalar la acusación, enviará el caso al pleno del Senado.



Si el caso llegare a avanzar hasta este punto, etapa a la cual un proceso tarda varios meses en llegar luego de analizar pruebas y superar discusiones políticas y jurídicas, correspondería a la plenaria del Senado, luego de escuchar al exmagistrado, tomar una decisión final sobre si le aplica una sanción política y le levanta el fuero al acusado.



De ser así, el acusado pasaría a manos de la Corte Suprema de Justicia para un proceso de tipo penal.



Como queda claro, este caso en realidad aún empieza y pueden pasar muchos meses en que se llegue a una decisión definitiva.

¿De dónde viene el proceso?

Este proceso se remonta a 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia asegura que terminó escuchando por error las conversaciones de Uribe por una confusión de teléfonos que, según insistió en su momento Barceló, no es atribuible a los magistrados sino a los investigadores del CTI que apoyan los procesos que lleva la Sala Penal.



El supuesto error se habría dado cuando el alto tribunal tenía interceptado al representante Nilton Córdoba pero “por error” se interceptó el número del expresidente Uribe.



La denuncia que dio pie a este llamado a rendir versión libre fue interpuesta en septiembre de 2018 por el representante del Centro Democrático Ricardo Ferro.



El argumento del congresista es que "no puede pasar por alto", que "el máximo tribunal de justicia en el país diga que hubo un error. Un hecho de esta naturaleza quebranta la confianza del pueblo colombiano en la justicia”.



“La Corte no interviene de manera ilegal; si lo hace, lo hace de manera legal, como lo dice la ley. Ahora se dice que hay una denuncia en contra nuestra; expondremos nuestros argumentos y la Comisión hará la respectiva investigación”, dijo José Luis Barceló en ese momento tras conocer la denuncia en su contra.



