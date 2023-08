En la Comisión I del Senado se venía cocinando una jugada que se ejecutó este martes y le salió a la oposición tal y como lo esperaba: se rompieron los acuerdos y el Pacto Histórico perdió la presidencia de esta célula legislativa que, según la concertación política, le correspondía este año.



Mientras que 13 de las 14 comisiones del Congreso eligieron sus mesas directivas la semana pasada, en la I de Senado no había movimientos. El martes cancelaron la sesión y el miércoles no se citó.



En los pasillos del Congreso ya se comentaba que la oposición quería postular al conservador Germán Blanco para que llegara a la dignidad y, le dijeron varios de ellos a EL TIEMPO, ya tenían los votos. El liberal Fabio Amín, ahora expresidente de esta comisión, explicó la semana pasada a este diario que se tomó la decisión de aplazar la elección porque, como no hubo plenaria, varios congresistas pidieron no sesionar para poder viajar a sus regiones y cumplir con compromisos de cara a las elecciones de octubre.



Germán Blanco, presidente de la Comisión I del Senado, y Fabio Amín, expresidente de esta célula legislativa. Foto: Prensa Senado

Pero este movimiento habría sido para ganar tiempo y darle unos días de maniobra al Gobierno y al Pacto para buscar los votos que permitieran a López dirigir la Comisión clave este semestre, pues allí se tramitarán las leyes de sometimiento y de humanización penitenciaria, por ejemplo.



Pero no había nada que hacer. Este martes, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, postuló a Blanco porque, a su juicio, “puede generar consensos entre partidos independientes, Gobierno y oposición y es lo que necesitamos en esta legislatura”.



Elegido como presidente de la Comisión Primera el senador conservador German Blanco



Será una legislatura con garantías. pic.twitter.com/zQ9KPq6le5 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 1, 2023

Hubo intentos y llamados para respetar los acuerdos. Humberto de la Calle anunció su voto por López “en consecuencia de esa convicción de la necesidad dentro del ejercicio sano de la política de cumplir los acuerdos”.



Y López, tal vez al ver su inminente derrota, pidió que si no lo elegían, eligieran a otro miembro del Pacto para “poder avanzar liderando la agenda en la Comisión I. Yo he tenido grandes honores en este Congreso, este para mí sería un gran honor, pero si algunos consideran que Alexánder López no es por A o B razón, también lo entenderemos, pero permítanle al Pacto tener otra persona para que lidere esta Comisión”.



Alexander López, expresidente del Congreso. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En la elección, que fue secreta, Blanco obtuvo 13 votos y López, 8.



Esta es, en dos semanas de haberse iniciado la legislatura, la tercera derrota para el Gobierno. La primera fue la elección de Iván Name como presidente del Senado, pues este era el candidato de la oposición. Asimismo, no es la primera comisión que el Pacto pierde en la legislatura. La semana pasada se esperaba que Erick Velasco fuera elegido para presidir la Comisión V de la Cámara, pero la oposición, en alianza con los independientes, escogieron a Luis Ramiro Ricardo, de las curules de paz.



“Es un golpe a la tradición en el Congreso, pero nosotros tenemos que ser respetuosos de los parlamentarios”, dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tras la elección de Blanco.



Si bien no es la primera vez que se rompen los acuerdos en el Congreso, no es común que esto suceda en la segunda legislatura, lo que podría poner en riesgo la elección de las futuras mesas directivas, así como el trámite de la reforma. Se deja en evidencia la fuerza del bloque opositor-independiente.

No sabe ni sumar y así quiere ser presidente. pic.twitter.com/sKceGgcCAW — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) August 1, 2023

Para Beatriz Helena Gil, coordinadora del Programa Congreso Visible de los Andes, con el incumplimiento de los acuerdos, “el Congreso parece estar demostrándole los dientes a Petro”. Explicó, además, que ese bloque conformado por Cambio Radical, uribistas, conservadores y una parte de ‘la U’ y los liberales “con o sin coalición formal tiene la capacidad de bloquear las reformas o de forzar que estas sean concertadas”.



El analista Yann Basset, docente de la Universidad del Rosario, relaciona la elección de Blanco con la ruptura de la coalición, la cual fue decretada por el mismo Petro a finales de abril: “Rota la coalición, rotos quedan los acuerdos. Seguirán sirviendo de línea en general como fue el caso para las presidencia de las dos cámaras, pero no creo que los expartidos de gobierno se sienten tan vinculados, sobre todo en cuanto a presidencias de comisión”.



La elección de Blanco deja una lectura política en la cual el Gobierno no sale favorecido. Por eso, analistas coinciden en que el Gobierno debe avanzar en el gran acuerdo nacional propuesto por Petro cuando instaló el Congreso, pero la senadora del Pacto María José Pizarro señaló ayer tras la derrota de López que “la invitación a un gran acuerdo nacional sigue siendo rechazada por sectores de la política tradicional”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA