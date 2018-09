¿Qué significa una intervención legal en Venezuela como pidió Uribe?

El expresidente Álvaro Uribe pidió en la noche de este martes, en la Plenaria del Senado, que los países de la región busquen “caminos legales para la intervención en Venezuela”, lo que causó sorpresa en algunos, pero seguidamente dejó en claro que esto sería “en los términos propuestos por el presidente Iván Duque”, es decir, mediante las vías diplomáticas.

La Carta Interamericana de la OEA establece como principio que los países no podrán interferir en los asuntos internos de las demás naciones. Esto se conoce como el principio de no intervención.



Sin embargo, el exmandatario y hoy senador dejó en claro que, en el caso de Venezuela, “el principio de la no intervención es una excusa inaceptable, porque hoy prevalecen las obligaciones de todos frente a todos, de acuerdo con la Carta Democrática y con las Naciones Unidas”.

“¿Impera el principio de la no intervención o hay las circunstancias fácticas y legales para la intervención en los términos propuestos por el presidente Duque? “, se preguntó Uribe.



El presidente Iván Duque y su canciller, Carlos Holmes Trujillo, han lanzado una ofensiva diplomática para buscar mecanismos que permiten solventar la grave crisis económica y social que vive el vecino país, especialmente en cuanto a la migración de venezolanos que huyen de su nación en busca de nuevas posibilidades.



Se cree que en Colombia hay al menos un millón de venezolanos, documentados e indocumentados.



La estrategia de Colombia es buscar la “presión internacional” contra el régimen de Nicolás Maduro, pero se ha descartado cualquier tipo de intervención militar.



“La presión internacional tiene que llevar a que el mismo pueblo venezolano, incluidas sus instituciones —o lo que quedan de ellas— puedan permitir esa transición”, dijo el presidente Duque el pasado lunes.



En julio pasado, durante una gira que hizo por Estados Unidos, Duque insistió en que la región debe respaldar las gestiones que viene realizando el secretario de la OEA, Luis Almagro, para denunciar al régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) e iniciativas que buscan fortalecer a la OEA y su carta democrática interamericana.



“Venezuela necesita una transición hacia unas elecciones libres y el mecanismo para que eso suceda es una gran presión diplomática multilateral. No soy patrocinador de intervenciones militares”, expresó el jefe de Estado colombiano en esa oportunidad.



El canciller Trujillo estará en Washington desde este miércoles y hasta el próximo viernes, para desarrollar una agenda centrada en la crisis de migrantes venezolanos. Tendrá reuniones bilaterales con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Paulo Abrao.



“Voy a pedir que se declare la emergencia o la crisis de refugiados para que se le otorgue un estatus a todos los venezolanos que están dispersos por todo el mundo”, dijo Trujillo.



En una entrevista con EL TIEMPO, publicada el pasado lunes, Trujillo fue consultado sobre si habría un acuerdo con Chile, Argentina y Perú para presentar una demanda contra Maduro ante tribunales internacionales, el Canciller expresó que “hay un proceso de diálogo con varios países de la región que tienen ese propósito”.



POLÍTICA