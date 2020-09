Iván Marulanda, ¿competidor o aliado de Sergio Fajardo?

Con la confirmación del senador Iván Marulanda de que participará en la consulta que está preparando la Alianza Verde para la presidencia en 2022 muchos comenzaron a preguntarse si el congresista será un competidor o un aliado del excandidato presidencial Sergio Fajardo.



Como lo informó EL TIEMPO hace una semana, Marulanda estará en la consulta de los ‘verdes’ con los senadores Antonio Sanguino, Jorge Londoño y el exgobernador de Nariño Camilo Romero. La idea es que se sumen más nombres y que haya al menos una mujer.

En una carta dirigida a la “familia de Compromiso Ciudadano”, el movimiento político de Fajardo, Marulanda les informó su intención de participar en la consulta de Alianza Verde y dijo que su decisión de separarse del movimiento se la comunicó al exgobernador de Antioquia “hace algunos meses”.



(Lea también: Los ‘verdes’ comenzaron a analizar el panorama presidencial del 2022)



“Sergio Fajardo es una de las figuras más interesantes de la política colombiana en estos tiempos y con razón, sectores importantes del país tienen esperanzas en su desempeño”, se lee en la misiva de Marulanda a Compromiso Ciudadano.



La pregunta que se abre ahora es si el congresista será un competidor de Fajardo en la carrera por la presidencia o si terminará siendo uno de sus aliados en esa puja.

El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo. Foto: Mauricio Dueñas / EFE

Para las elecciones legislativas de 2018, el nombre de Marulanda, quien ha trabajado de la mano del exgobernador de Antioquia desde hace tiempo y pertenecía a su movimiento, fue uno de los principales de la lista de Alianza Verde.



(Recomendado: La polémica que se formó por la supuesta conmoción interior)



Como Compromiso Ciudadano, el movimiento de Fajardo, no tiene personería jurídica y no puede avalar candidatos a las elecciones, muchos vieron que la inclusión de Marulanda en la lista de los ‘verdes’ era la presencia del exgobernador de Antioquia en el Congreso.



Luego de dos años de ejercicio parlamentario, Marulanda decidió participar en la consulta presidencial de los ‘verdes’, lo que lo pondría, aparentemente, a competir contra Fajardo, quien, como se ha dicho en diferentes escenarios, sería candidato a la jefatura del Estado en 2022.

Hace algunos meses le manifesté a Sergio Fajardo que había llegado la hora de retirarme de Compromiso Ciudadano FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, las puertas para que Fajardo esté en esa consulta o haga una alianza con los ‘verdes’ no están cerradas y, de hecho, esa es una de las posibilidades que, según Marulanda, se está estudiando.



(Lea también: Finalmente, moción de censura al mindefensa será el 13 de octubre)



El congresista dijo en una entrevista con Semana que “las decisiones sobre el futuro las tomará el partido” y que temas como, por ejemplo, con quién serán las alianzas para 2022 son asuntos que “no los sabemos todavía”.



“En lo que estamos es construyendo un camino al partido Alianza Verde. Hay una consulta entre los militantes para escoger uno. Esto se demora un año. Dentro de un año veremos qué sigue, quién obtiene esa delegación y con quiénes van a ser las alianzas y las coaliciones”, afirmó el congresista.



Lo cierto es que en la órbita de varios sectores de los ‘verdes’ no se descarta que su candidato termine haciendo acuerdo político con Fajardo, caso en el cual Marulanda pasaría de ser su competidor a ser su aliado.



Y las palabras de Marulanda hacia Fajardo en la carta a Compromiso Ciudadano no dejan ver, por el momento, una competencia demasiado agria entre los dos líderes antioqueños.

Otras noticias de política para leer

Así se ve en el Congreso el presente y futuro del ministro de Defensa



La frase que Uribe dijo de Santos hace 4 años y que recuerda ahora



María Fernanda Cabal se despachó en el Congreso contra Claudia López



POLÍTICA