La extensa carta del expresidente César Gaviria al presidente Gustavo Petro, en la que dice que en su colectividad “están preparados para respaldar y defender su legitimidad, especialmente en momentos como los que estamos enfrentando”, abrió nuevos escenarios en el complejo panorama político que enfrenta el país.



Nada volvió a ser igual en la coalición de Gobierno desde el pasado 25 de abril, cuando el presidente Petro la enterró con un trino: “La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido”.



De allá a acá, la aplanadora oficialista, que no reparaba en obstáculos en su paso por el Congreso, se varó. De los tres partidos tradicionales que la conformaban –‘la U’, Conservador y Liberal– solo este último aún mantiene en duda qué ruta seguir.



Al iniciar mayo, el Partido Conservador anunció que ya no haría parte de la coalición y se declaró en independencia. Tras una reunión de bancada, se adoptó la decisión. Fueron 14 senadores y 25 representantes los que dieron su voto para marcar distancias del Gobierno, pero sin romper totalmente la comunicación.

Congreso en la votación de este 13 de junio de 2023. Foto: César Melgarejo/ CEET @cesarmelgarejoa

Un par de semanas después, también en una reunión de bancada, el partido de ‘la U’ se declaró en independencia. De los 27 legisladores que hacen parte de ese partido, solo dos votaron a favor de seguir con el Gobierno.



Pero el liberalismo, cuyo jefe único fue desde el primer momento muy crítico con las reformas sociales propuestas por el Ejecutivo, aún sigue sin tomar una decisión oficial tras el fin de la coalición. A pesar de que, –como lo señaló el expresidente– el nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se mantiene en sus intentos de una ‘toma hostil’ de los votos de los congresistas liberales, en esa colectividad es fuerte la preocupación por los alcances y consecuencias de la polarización política.



De allí el llamado de su máxima autoridad, el expresidente y director del partido, a Petro para avanzar en tres grandes vías: abrir un verdadero diálogo político alejado de “la extrema radicalidad” y así sacar adelante las reformas; respetar la institucionalidad democrática del país y permitir que la justicia esclarezca, sin interferencias, las denuncias que han sacudido el entorno de Petro en las últimas semanas.

El expresidente Gaviria presidió la reunión de la bancada liberal el martes en su apartamento. Durante el encuentro se acordó pedir el aplazamiento de la discusión de la reforma de la salud. Foto: Partido Liberal

“En esta difícil situación, el Gobierno debería abrir espacios de diálogo con las diferentes fuerzas sociales y políticas para abordar los aspectos problemáticos de las reformas en trámite en el Congreso”, le dice Gaviria al Presidente.



Pero ¿qué pasos darán en el partido? Varios parlamentarios consultados por este diario prefieren abstenerse de opinar hasta que se produzca una respuesta del presidente Petro. Pero consideran que hay puntos de convergencia entre el ideario liberal y el del Presidente, por lo que creen que si Gaviria tocó a la puerta y Petro la abre la situación puede recomponerse. Un argumento similar se escucha en el Pacto Histórico.



Heráclito Landinez, representante del Pacto Histórico. Foto: Prensa Cámara

De hecho, ayer el senador Iván Cepeda habló en un escenario privado de la urgencia de lograr “un acuerdo nacional”. El representante a la Cámara Heráclito Landínez destacó el final de la carta, en el que Gaviria dice: “Enfatizamos en que somos sus aliados y no un obstáculo”. Según él, esto podría leerse como la intención de quedarse en la coalición.



Patricia Muñoz, analista política y docente de la Universidad Javeriana, dice que la carta de Gaviria “se resume en mostrar firmeza en las posiciones sin cerrar las posibilidades de acuerdos”. Mientras que el senador Alejandro Carlos Chacón, uno de los liberales destacados en el Congreso, dice que la misiva del expresidente habla del respeto tanto a la dignidad presidencial como hacia las demás instituciones: “Es un llamado a concertar, a que (Petro) trate de generar una unión de país”.



En el partido hay voces que dicen que es hora de irse a la independencia (el tema se mencionó en la bancada del martes, pero no se desarrolló). Sin embargo, las mayorías creen que no es conveniente hacerlo en este momento. Del tono de la respuesta del presidente Petro –¿se frenará la estrategia del ministro Velasco de negociar ‘voto a voto’ el apoyo a las reformas?- dependerá el siguiente paso de Gaviria y el liberalismo.

REDACCIÓN POLÍTICA

