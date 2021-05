Congresistas del Pacífico proponen alternativas a los bloqueos

La difícil situación de orden público que afecta al Pacífico, y especialmente a la ciudad de Cali, provocaron que varios congresistas de esa región estén proponiendo alternativas para superar los bloqueos y el desabastecimiento del que está empezando a ser víctima esta parte del país.



El senador por el Polo Alexánder López, valluno, les hizo un llamado a quienes dirigen la protesta social para que permitan un “corredor humanitario” que garantice el paso de alimentos y medicamentos para la población.



(En otras noticias: Discusión sobre cadena perpetua a violadores regresa al Congreso)

López, quien reiteró su rechazo al vandalismo y la violencia, le hizo un llamado al presidente Iván Duque para que instale una “mesa de diálogo” con los sectores sociales que adelantan las manifestaciones en esta parte del país.



(Le sugerimos: Restrepo aterriza en Hacienda con el reto de buscar acuerdos)



A esta propuesta, dirigida a los transportadores, se unió la Comisión de Paz del Congreso, la cual solicitó el paso de "alimentos, oxígenos y misiones médicas".



El senador por el Centro Democrático Gabriel Velasco, paisano de López, afirmó que varias ciudades están viviendo desabastecimiento de alimentos y productos “como consecuencia de los bloqueos en las vías”.

Hoy reportamos un total de 515 capturas (501 en flagrancia y 14 por orden judicial), 47 aprehensiones de menores de edad y 316 personas conducidas, en el marco de las jornadas de manifestaciones públicas, registradas desde el pasado 28 de abril: @Diego_Molano pic.twitter.com/Itd5VCvk1m — Mindefensa (@mindefensa) May 4, 2021

“Los bloqueos están afectando los derechos de miles de ciudadanos y, especialmente, los más vulnerables. Es el momento de exigir el desbloqueo de las vías. No hay derecho a que algunos que tienen hambre de poder, condenen a otros al hambre y a la escasez”, afirmó el uribista.



La senadora caucana Paloma Valencia, del Centro Democrático, se preguntó si la ciudadanía “que está en paro” se dará cuenta “del daño que le está causando al país” y si no ven a los empresarios “ya quebrados” y a los “campesinos perdiendo sus productos”.



(No se pierda: La ‘alocución a la Nación’ en la que Petro se refirió al paro)

Facebook Twitter Linkedin

La escasez de alimentos ya se nota en algunos supermercados de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda

“Las protestas que expresan demandas sociales son legítimas; pero no el uso de violencia y la destrucción de un país no hacen parte de ese derecho. La criminalidad tiene que ser detenida. A los jóvenes que protestan todo el respeto. Exijan ustedes también que cese el vandalismo”, afirmó la congresista.



El representante a la Cámara liberal y valluno Juan Fernando Reyes Kuri reportó que en la noche del lunes hubo una “reunión convocada” por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con sectores políticos de la región en busca de soluciones a la crisis.



“Insistiremos en la necesidad de diálogo, el cese de cualquier tipo de violencia y el trabajo en equipo para recuperar el orden de la ciudad”, afirmó Reyes Curi.

#AbastecimientoSeguro 🥑Los campesinos han trabajado fuerte durante la pandemia para que los colombianos tengan alimentos en su mesa. Seamos solidarios, no les fallemos. Bloquear el paso de alimentos afecta su economía y a nuestras familias. pic.twitter.com/m8S2puUlmY — MinInterior Colombia (@MinInterior) May 4, 2021

Temístocles Ortega, senador caucano de Cambio Radical, afirmó que es necesario “condenar” los hechos de violencia que se han venido presentado en los últimos días en el país y que este tipo de situaciones “se superan con hechos, no con palabras”.



“Le corresponde superarlo al Presidente de la República, él es el que tiene en sus manos la responsabilidad política y de gobierno y debe convocar al país nacional a que esto sea posible. No es entre nosotros los políticos (…), es con la gente que está en las calles”, afirmó Ortega.



(En otras noticias: ¿Qué viene tras retiro de reforma tributaria? / Round)

Otros sectores políticos

Además de los congresistas del Pacífico, otros sectores político oriundos de la región también se han manifestado. La jefa del partido de ‘la U’, Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle, afirmó que “Cali y el país están viviendo días de horror. Pido un cese a la violencia venga de donde venga”.



“El diálogo entre el Gobierno y sus ciudadanos es urgente, como también el de los partidos. Mi llamado es a despojarnos de intereses políticos y hallar puntos de acuerdo en favor de los olvidados del país”, afirmó la dirigente política.

En otras noticias de política

Los pasos que vienen para la reforma tributaria en el Congreso



Congresista denuncia intento de secuestro



Avanza proyecto de ley sobre protección a ecosistemas del plástico



POLÍTICA