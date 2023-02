Susana Boreal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, PH, en el departamento de Antioquia, está bajo el escrutinio público por varios hechos públicos.

Uno, el haber contratado a su pareja sentimental, Christhian David Guzmán, en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) sin que él cumpla con la exigencias requeridas tanto académicas como laborales. Sin embargo, recibe un salario mensual de $ 9’280.000. Boreal, en su defensa, dijo en La W que él no era su novio, sino un “amigo”.



Sobre esto, el abogado Johann Wolfgang, experto en derecho administrativo, indicó que “jurídicamente” no habría una irregularidad “porque la categoría de novio no entra ni en la unión marital ni en la categoría de esposo, que son las que constitucional y legalmente aparecen en las normas”.



Entre tanto, el abogado Daniel Briceño dijo en su cuenta de Twitter que existe una certificación laboral irregular expedida por el exsenador Gustavo Bolívar.



Asegura que Guzmán tuvo más de tres años de experiencia como asesor político. Pese a esto, no se conoce documentación sobre su afiliación al sistema de seguridad social o de cotización antes del año 2022.

Le pediré formalmente a la @UGPP_Colombia que investigue y sancione a Gustavo Bolívar y Christhian David Guzmán asesor de Susana Boreal.



Los más de 3 años de experiencia laboral certificados no aparecen cotizados al sistema de seguridad social. Deben pagarle al país lo que deben pic.twitter.com/JVaA7gxnLC — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) February 26, 2023

Sobre esto, Wolfgang indica que si esa si esa certificación apareció con posterioridad a la contratación de Guzmán no puede ser certificado como prueba de su competencia, y habría un proceso de tipo penal y disciplinario “tanto para el que se posesionó como el que lo posesionó”.



Al caso de David Guzmán, quien, según El Colombiano, “obtuvo bajas calificaciones y terminó expulsado por “bajo rendimiento” de la Universidad Nacional, sede Medellín”, se le suma la controversia originada por la propia Susana Boreal.

La joven parlamentaria puso los focos sobre ella al decir en el Congreso que era consumidora diaria de marihuana. “Yo soy consumidora bastante regular, de hecho, todos los días”, dijo el jueves durante una plenaria del Congreso.



Wolfgang señala que “la Ley 1828 dice que se deben evitar ejecutar actos que afecten la moralidad pública del Congreso. Por ejemplo, lo que ella dijo de que consume marihuana todos los días, hay una prohibición en ese artículo donde dice que no se puede asistir a las sesiones del Congreso bajo esos efectos”.

Gabriel Becerra, quien hace parte de la coordinación política del Pacto Histórico, le dijo a EL TIEMPO que “ella (Susana) ha fijado una postura frente a un debate en relación al uso del cannabis, que desde la perspectiva nuestra debe no ser penalizada. Ya el comportamiento de cada representante, pues es individual”. Por esto cree que hay temas estructurales que deberían tener más prioridad.

KAROL PASTRANA

REDACCIÓN POLÍTICA