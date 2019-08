¿Qué podría estar buscando políticamente Faryd Mondragón?

Muchos todavía no se explican qué hay detrás de las palabras de elogio del exarquero de la selección Colombia Faryd Mondragón a la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, tras el oro de las futbolistas colombianas, en Lima, el pasado fin de semana.



La sección Política de EL TIEMPO realizó el siguiente podcast analizando qué podría significar la mención del exarquero a la Vicepresidenta.

El propio Mondragón insistió este lunes, en W Radio, en que Ramírez fue un "baluarte emocional" para las mujeres de la selección Colombia de Fútbol que ganaron la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima.



Sin embargo, Melissa Ortiz, una destacada futbolista colombiana, afirmó este lunes también que "el triunfo fue solo posible gracias a generaciones que con mucho trabajo, sacrificio, y perseverancia lograron superar todas las desigualdades y transformar el fútbol femenino”, dando a entender que la participación oficial en el tema no había sido una pieza tan fundamental como la enunció Mondragón.



Para expertos en temas deportivos, aunque el Gobierno Nacional le ha dado un impulso muy importante al deporte en general y al fútbol femenino en particular, el caso de las mujeres de la selección de fútbol que triunfaron en Lima no parece ser un ejemplo de esto.​

Hace un poco más de un año, el exarquero generó polémica, también, cuando habló de las negociaciones que se habían realizado con las Farc y dijo que los "crímenes" de esa organización se encubrían con una "fachada llamada proceso de paz, que de paz no tiene nada”.



Esta vez la controversia por sus palabras hacia la Vicepresidente saltó al terreno político, en el cual se le dio vida al Ministerio del Deporte, es decir la conversión del actual Coldeportes en una cartera más del gabinete ministerial.

Desde el Congreso, el representante a la Cámara por los 'verdes' Inti Asprilla se manifestó sobre el tema dijo que a pesar de que no conoce el "papel" de la Vicepresidenta en el deporte colombiano, el "tono" y la "manera" como Mondragón hizo el reconocimiento estaban fuera de lugar.



"Cuando son triunfos deportivos el reconocimiento debe ser para los deportistas y no entrar a politizar su trabajo con adulaciones a personajes del Gobierno que demeritan el trabajo de las jugadora", afirmó Asprilla.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Edward Rodríguez afirmó que "es de malnacidos ser desagradecido" y que "si alguien está haciendo las cosas bien hay que reconocerlo".



"No es solo a la 'Vice', sino a la institucionalidad. El Gobierno ha apoyado el deporte y en especial al fútbol femenino", afirmó Rodríguez.



