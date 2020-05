Uribismo y defensores de la paz vuelven a chocar en el Congreso

Como ya es tradicional, algunos sectores del uribismo y varios defensores del acuerdo de paz con las Farc volvieron a sostener un enfrentamiento este lunes, en la plenaria del Senado.

El nuevo choque se dio en medio de un debate de control político que citaron las senadoras por el Centro Democrático María del Rosario Guerra y Paloma Valencia sobre el cumplimiento de los excombatientes del acuerdo de paz, firmado en 2016.



Las congresistas denunciaron varios supuestos incumplimientos en los que habría incurrido ese grupo, entre ellos que, según la senadora Guerra, “solo el 85 por ciento de los miembros de las Farc reportados en 2017 continúan en el proceso”.



Según la senadora uribista, ese grupo no tuvo “ni reincorporación total ni entrega total de armas”.



Paloma Valencia, por su parte, habló de la “politización” de la Jurisdicción Especial para Paz (JEP) y habló de algunos de sus integrantes que, según ella, “celebra” los ataques que se hacen contra el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe.



La congresista uribista afirmó, igualmente, que la esposa del senador por el Polo Iván Cepeda, defensor reconocido del acuerdo de paz, estaba vinculada al sistema.



Con relación a los avances de la JEP, Valencia dijo que a ella le quedaban “faltando cosas”, refiriéndose a que, según dijo, faltan por investigar delitos como “la roma y voladura de pueblos”, la “violencia sexual”, los “abortos forzados” y la “farcpolítica”, entre otros.“Si están en la legalidad y quieren jugar en ella, lo primero que uno esperaría es que ayuden a combatir delitos”, aseguró la senadora uribista.

La respuesta

Tan pronto terminó su intervención, Iván Cepeda y el senador por el partido Farc, Carlos Antonio Lozada, negociador del acuerdo de paz en La Habana, contestaron duramente lo dicho por las congresistas uribistas.

Cepeda la emprendió contra el expresidente Uribe, su enemigo político, y le pidió que “no utilice este escenario del Congreso” para seguir dilucidando asuntos que tiene contra los defensores del acuerdo de paz.



Sobre las afirmaciones de las senadoras uribistas, Cepeda afirmó que le parecían “totalmente inapropiadas” y le manifestó a Paloma Valencia que si tenía “algo que reprochar” con “relación a mi señora esposa” la invitaba a que precediera ante la justicia.



“Yo sé que usted lo hace con ánimo difamatorio porque no muestra ningún argumento que muestre que he obrado en forma indebida”, le dijo Cepeda a Valencia.



El senador Carlos Antonio Lozada manifestó, por su parte, que estaba “anonadado” con la citación de las dos congresistas uribistas ya que, según dijo, ese debate se estaba haciendo “a una organización que ya no existe”, porque “las Farc desaparecieron con el acuerdo”.



“No creo que existan muchos antecedentes de que se cite a debate de control a un partido (…) Voy a radicar un debate de control al partido Centro Democrático para que los inauguremos en esta etapa de la virtualidad, en la que no son los funcionarios del Gobierno los que debe ir a responder, sino los partidos”, afirmó Lozada.



Agregó que veía “nostalgia por la desaparición de las Farc, porque está demostrado que necesitan que existan como una amenaza para mantener el miedo” y que algunos sectores del uribismo “se sienten mejor haciendo oposición, en vez de dedicarse a gobernar”.



Luego de este primer choque comenzaron las intervenciones de los funcionarios del Gobierno citados, pero muy seguramente las peleas entre unos y otros serán el plato fuerte del debate de control político de este lunes en la noche, en el Senado.

POLÍTICA