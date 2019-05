¿Revivirán las 16 curules para las víctimas en el Congreso?

El senador del partido de 'la U' Roy Barreras radicó este viernes una tutela en el Tribunal de Cundinamarca para que se reconozca la mayoría absoluta de la votación del 30 de noviembre del 2017, en la cual se aprobó, según el senador, las 16 curules en la Cámara de Representantes a las víctimas del conflicto, como parte de lo establecido en el Acuerdo de Paz con las Farc.

Barreras aseguró que en esa votación no se descontaron las cuatro curules no reemplazables de los senadores detenidos en ese momento, por lo que de los 102 congresistas habilitados para votar quedarían 98, siendo la mayoría absoluta 49 más uno. El número de votos logrado ese día en la plenaria.



Por tal motivo, el Senador instauró una tutela en el Tribunal de Cundinamarca para que se reconozca esta mayoría y se rescate el proyecto.



El 29 y 30 de noviembre del 2017 se debatió y se votó la propuesta para establecer 16 curules para representantes de las víctimas de los territorios del país más afectados por el conflicto armado, los cuáles, según lo contempla el Acuerdo, serán elegidos mediante sufragio entre las más de 7 millones de víctimas.



En Cámara fue aprobada con una votación de 92 por el sí y 33 por el no. Pero en el Senado, según lo estableó la Mesa Directiva de la corporación, no alcanzó la mayoría absoluta con los 50 votos a favor y 7 en contra. Argumentaron que los votos necesarios debían ser 52.

Una confusión jurídica similar se presentó con la mayoría absoluta para aprobar las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP. La Corte Constitucional falló el pasado miércoles asegurando que 47, el número de votos obtenidos para rechazarlas, eran la mayoría absoluta. Pues se debían descontar del quórum pleno los impedimentos y las curules no reemplazables de los Congresistas.



Con este fallo, el senador Roy Barreras instauró la tutela, la cuál se deberá resolver en 10 días hábiles.



