¿Qué pasó con la ley contra la comida chatarra?

Por estos días, el presidente Iván Duque se encuentra en ‘maratón’ de sanción de leyes de la República que fueron aprobadas a finales de junio por el Congreso y que se encuentran ahora en revisión de la oficina jurídica de la Presidencia.

Sin embargo, ha causado inquietud que la llamada ley contra la comida chatarra, uno de los proyectos que mayor unanimidad generaron en el Legislativo, ni siquiera ha llegado a la Casa de Nariño. ¿Qué sucedió?



(Vea también: Los otros proyectos para regular la protesta y castigar el vandalismo)



El congresista Mauricio Toro, autor del proyecto, le explicó a este diario que la norma no ha llegado a la Presidencia de la República porque ni siquiera ha salido del Capitolio Nacional, pues no ha sido firmada por el presidente del Congreso, Arturo Char, paso fundamental para que pueda ser enviada.



“La ley de comida chatarra, que pasó por unanimidad en el Senado, hoy no ha sido firmada por el Congreso. Es necesario que el doctor Char la pueda firmar para remitirla a Presidencia de la República, de tal manera que el jefe de Estado la pueda suscribir”, indicó el congresista Mauricio Toro, autor del proyecto.



Esto, evidentemente, hace que se demore la entrada en vigencia de la norma, pues una vez llegue a la Casa de Nariño tendrá que ser revisada por la oficina jurídica de Palacio, proceso que tarda algunas semanas.



(Además: Concejales cobraron cerca de 500.000 pesos por sesión de 10 minutos)



El proyecto plantea que en todos los productos comestibles o bebidas clasificadas de acuerdo con el nivel de procesamiento que supere los umbrales establecidos por el Ministerio de Salud se deberá implementar un etiquetado frontal donde se incorpore un sello de advertencia.



Ese etiquetado deberá ser de alto impacto preventivo, claro, visible, legible, de fácil identificación y comprensión para los consumidores, con mensajes inequívocos que adviertan al consumidor de los contenidos excesivos de nutrientes críticos.



“La propuesta hace parte de las recomendaciones que promueven organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y Unicef y que ya fue aprobada en Chile, México, Uruguay y Perú, países en los que ha demostrado ser una medida efectiva en la reducción de los índices de obesidad de la población”, indicó el representante Toro.



POLÍTICA