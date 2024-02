¿Qué paso con el proyecto de ley de sometimiento del gobierno Petro?

La política de ‘paz total’ tiene dos ejes. El primero, las negociaciones de paz con organizaciones que tienen reconocimiento político. El segundo, los acercamientos para que se logre el sometimiento de las bandas criminales. En este segundo campo están grupos de alto impacto como el ‘clan del Golfo’ y otras organizaciones de menor nivel.



Para llevar a cabo este segundo ítem, el gobierno de Gustavo Petro tiene que tramitar en el Congreso una ley de sometimiento que complemente la ley de orden público que fue prorrogada en 2022. Sin embargo, la actual administración no ha podido cumplir con este requerimiento. La razón es la falta de clima político.



Justo después de haber prorrogado la norma de orden público, que pasó a ser conocida como la ley de ‘paz total’, el gobierno Petro estableció como una de sus prioridades el sometimiento. Para eso presentó el 15 de marzo de 2023 un proyecto, y uno de sus ponentes fue el senador Ariel Ávila. El articulado incluía, entre otros puntos, penas sustitutivas de 6 a 8 años en cárcel con un componente restaurativo y que los grupos que se sometieran pudiesen quedarse con un porcentaje de los bienes entregados.



El texto llegó justo cuando ya estaba en cuidados intensivos la coalición de gobierno. La propuesta causó polémica y apenas logró que se presentara una ponencia de primer debate. Sin embargo, nunca se debatió y se archivó. Se habló de que se iba a presentar el mismo proyecto o incluso de que se iba a acoger la fórmula de que la jurisdicción de Justicia y Paz fuese la instancia para el sometimiento.



Sin embargo, desde el año pasado no se ha avanzado. El senador Ariel Ávila le dijo a EL TIEMPO que aún no hay un texto y que tampoco se ha convocado alguna mesa de discusión para redactar uno nuevo. “El Gobierno tomó la decisión de darles prioridad a pensión y salud y después vendrá lo demás. El proyecto de sometimiento no es prioridad. Sería meterle más gasolina al fuego”, añadió.



