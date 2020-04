¿Qué pasó con el contrato para tiquetes de congresistas de la Cámara?

La Cámara de Representantes está integrada por congresistas que provienen de diferentes regiones, quienes viven en constante movimiento por el país y deben movilizarse hacia sus territorios de origen para hacer labor política. Por ello, tienen derecho a tiquetes aéreos para su movilización.



No obstante, con la contingencia creada por la propagación de covid-19, la corporación se está ahorrando buena parte de los 11.300 millones de pesos que se tenían presupuestados para los desplazamientos de los congresistas entre una ciudad y otra.



Según informó la Dirección Administrativa de la corporación, hasta el momento se han ahorrado cerca de 850 millones de pesos por este concepto.

Justamente en noviembre pasado, la Dirección Administrativa de la Cámara firmó un contrato con la empresa Subatours, otorgado mediante licitación pública, para entregarles tiquetes aéreos a los congresistas que hacen parte de la corporación.



Sin embargo, como le explicó una fuente de la entidad a este diario, ese contrato no implica que se haga un pago total sino que se va pagando de acuerdo a lo que se facture en tiquetes, pero como en los últimos meses los legisladores se encuentran en medio del aislamiento preventivo obligatorio, no han hecho uso de tiquetes.



El contrato cubre a los representantes de todas las regiones, excepto a los 18 que fueron elegidos por Bogotá y los que fueron elegidos por Boyacá y Cundinamarca, debido a que se entiende que su labor se desempeña principalmente en la capital y en regiones cercanas. No obstante, el contrato sí incluye los tiquetes para viajes internacionales.



Según el artículo 1.⁰ del decreto 3727 del 2010, durante el periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias (20 de julio a 16 de diciembre), los representantes tienen derecho a un pasaje (ida y vuelta) cada semana, y en periodos de receso (20 de junio al 20 de julio y del 16 de diciembre al 16 de marzo) tienen derecho a un pasaje (ida y vuelta) mensual.

POLÍTICA