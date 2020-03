¿Decreto presidencial aclaró panorama político de sesiones virtuales?

Diferentes sectores políticos profundizaron en las últimas horas el pulso sobre la posibilidad de que haya sesiones virtuales del Congreso, una petición impulsada, especialmente, por los partidos opositores al Gobierno Nacional.



El pasado sábado en la noche, el Ministerio de Justicia, con la firma del presidente Iván Duque, expidió el decreto 491 mediante el cual se habilitó la posibilidad de que los congresistas se reúnan de manera remota mientras dura el aislamiento preventivo obligatorio, es decir, en principio, hasta el próximo 13 de abril.

La norma fue expedida a la luz del estado de emergencia que declaró el mandatario para atacar los efectos del coronavirus entre la población colombiana.



Luego de la habilitación de las sesiones virtuales, les corresponde a Senado y Cámara disponer de todo los necesario -técnicamente- para que estas reuniones de los legisladores se puedan hacer realidad.



Aunque en Senado ya hay avances y pruebas para esta modalidad de legislar, en Cámara deben comenzar de cero ya que, según pudo establecer EL TIEMPO, allí todavía no hay un software habilitado para ello ni tampoco los recursos para desarrollarlo.



De hecho, algunas comisiones del Congreso, como la Comisión de Paz, anunciaron que se reunirán este lunes de manera virtual, al igual que la Comisión Tercera del Senado, la cual, aclaró, lo hará manera informal.



Pese al decreto presidencial, que aclararía el panorama jurídico para la realización de las sesiones virtuales, varios sectores políticos siguen enredados en un pulso por la legalidad y la conveniencia de reunirse medio de la emergencia.

#Urgente ¡Lo logramos! El artículo 12 del Decreto 491/2020 habilita las sesiones virtuales del Congreso.



Ahora, la responsabilidad es nuestra. ¡A alistar la plataforma cuanto antes y a sesionar en medio de la crisis!#CongresoVirtualYa pic.twitter.com/BzoB0ezGrV — José Daniel López (@lopezjosedaniel) March 29, 2020

La duda principal, desde el punto de vista jurídico, es si la Corte Constitucional, cuando revise el decreto que emitió el Gobierno en pasado sábado en la noche, haga algún reparo o -en el peor de los casos- lo deje sin vigencia, lo que llevaría al traste con todo lo actuado durante las sesiones virtuales.

¿Buscando tribuna?

Otros congresistas, como el expresidente del Congreso Ernesto Macías, han señalado a quienes están impulsando este mecanismo para legislar de estar buscando una “tribuna” para cuestionar las acciones oficiales frente a la emergencia por esta enfermedad.



“Algunos congresistas queremos avanzar en trámite de proyectos pero entendemos el obstáculo constitucional y legal sobre validez de sesiones virtuales. Otros, muy pocos, solo buscan tribuna para atacar al Gobierno y no dejarlo trabajar frente a la crisis más grave de la historia”, escribió Macías en su cuenta de Twitter.



Y propuso que, "una vez estén dadas las condiciones para volver a sesionar de conformidad con la Constitución y la Ley 5/92, es decir de forma presencial y en la Sede (Capitolio), trabajemos todos los días, inclusive sábados y domingos".



En la orilla opuesta, varios congresistas opositores celebraron que se le haya dado vía libre a la novedosa modalidad, la cual habían venido reclamando desde hace varios días. De hecho, horas antes de la expedición del decreto, la senadora por los ‘verdes’ Angélica Lozano manifestó que “solo en la #PatriaBoba el congreso no pude trabajar presencialmente aunque lo hacen tenderos, enfermeras, barrenderos, médicos, policías, operadores de Call center ¡Y hasta notarios!!”.

Lidio García, presidente del Senado (izq.), y Carlos Cuenca, de la Cámara, deberán avanzar en las adecuaciones técnicas para cumplir con las sesiones virtuales. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Y los tiempos son el otro reto que tienen que superar las sesiones virtuales. Esta semana se espera que se logren afinar los detalles técnicos para que las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes puedan acudir a esta herramienta para reunirse.



Aunque no se descarta que esta misma semana arranquen con el experimento, no es seguro que así sea.



La próxima semana será Semana Santa, durante la cual, históricamente, el Congreso no sesiona. Y luego llegará el lunes 13 de abril cuando, en principio, terminaría el aislamiento preventivo obligatorio que evita que los congresistas se puedan reunir de manera presencial.



POLÍTICA