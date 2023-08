Al ya complejo trámite de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro en el Congreso, donde el Gobierno no tiene las mayorías, se suma un nuevo obstáculo.



La tormenta política y judicial desatada por la versión de Nicolás Petro, hijo mayor del jefe de Estado, sobre el presunto ingreso irregular de recursos a la campaña presidencial del Pacto Histórico tendría un efecto negativo en el curso legislativo de iniciativas. Asimismo, se dificulta el proceso por estar en un semestre de elecciones regionales.



A pesar del llamado que hizo el jefe de Estado en la instalación del Congreso el 20 de julio –y que este lunes 7 de agosto reiteró en el discurso por su primer año de mandato– a hacer un acuerdo nacional para sacar adelante las reformas que el país necesita, en el Capitolio no hay ambiente, pues si ya había bastante resistencia frente a las iniciativas y culpaban al Gobierno de no querer buscar consensos, el caso del hijo mayor del primer mandatario no cayó bien.



Carlos Fernando Motoa, senador por Cambio Radical

El senador Carlos Fernando Motoa, del partido de oposición Cambio Radical, aseguró que este hecho le resta margen de maniobra al Ejecutivo y que se encuentran frente a “un ambiente muy difícil”.



El caso de Nicolás “va a generar un impacto en el Congreso. Las reformas no han sido tramitadas ni aprobadas por las dudas, los reparos y lo dañinos que son esos proyectos para los sistemas de salud, pensional y laboral. Con este episodio, se complica más esa participación y esa colaboración que pueden tener los partidos políticos diferentes al Pacto Histórico. Creo que los días de tormenta política van a continuar y las reformas no van a tener posibilidades”, aseguró Motoa.



Y es que desde que el mismo presidente Petro acabó con su coalición que actuó en el pasado como una aplanadora es poco lo que sus reformas han avanzado en el Congreso. La reforma de la salud, tras un complejo trámite en la Comisión VII de la Cámara está estancada en su segundo debate en la plenaria de esa corporación. No se ha podido pasar de la votación de los impedimentos. La reforma laboral se hundió por falta de trámite, ya que no había ambiente en la VII de Cámara. Y la reforma pensional, que es la que mejor consenso tiene, fue aprobada en su primero de 4 debates en la Comisión VII del Senado.



Este panorama es ajeno a las expectativas de la Casa de Nariño, desde donde esperaban que las tres se hubieran aprobado antes del final de la pasada legislatura. Pero el llamado que hacen desde el Pacto Histórico es a que el Congreso tenga autonomía para que el caso de Nicolás Petro no tenga repercusiones en el trámite de las iniciativas que, insisten, son necesarias para el país.

Nicolás Petro y Day Vásquez.

“El Congreso también debe actuar con imparcialidad si la mayoría de colombianos y colombianas han votado por estas reformas, tenemos el deber de discutirlas y de debatirlas también con total autonomía. Somos el tercer poder de la Nación y lo que no puede haber aquí es que esta circunstancia judicial, que no ha sido probada, pueda afectar políticamente las reformas, sobre todo cuando hay intereses billonarios para que estas reformas no se tramiten”, comentó la senadora María José Pizarro en entrevista con EL TIEMPO y enfatizó en que “no podemos entrar en una especie de parálisis”.



En ese mismo sentido opinó la senadora Clara López, quien también en diálogo con este diario insistió en que “el país requiere el cambio y nosotros necesitamos dialogar con mayor profundidad con todos los sectores de la sociedad para cumplirle a Colombia”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA