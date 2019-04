¿Asistirán los congresistas a votar las objeciones a la JEP?

La votación de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP se ha convertido en toda una olla de presión en la Cámara de Representantes.

En las últimas horas creció el rumor de que supuestamente el Gobierno estaría llamando a algunos representantes para pedirles que no asistan a la sesión con el fin de desbaratar el quorum, mientras que en el Capitolio son varias las voces que aseguran que el Centro Democrático, partido de gobierno, tendría como estrategia recusar a algunos congresistas para dilatar el debate.



EL TIEMPO se comunicó con representantes del Partido Liberal y de ‘la U’, dos de los partidos que anunciaron que votarán en contra de las objeciones, quienes aseguraron que existe el rumor de que algunos compañeros estarían recibiendo llamadas por parte del Gobierno, pero los congresistas negaron haber sido ellos los de las supuestas conversaciones con el Ejecutivo.

Este es un ingrediente más para una discusión que ha estado en el centro de la atención. La semana pasada se conoció de un desayuno que sostuvo el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, con seis de los siete integrantes de la subcomisión de la Cámara encargada de estudiar las objeciones a la JEP, hecho que terminó convertido en un alboroto político, por las denuncias de supuestas presiones por parte del diplomático estadounidense para que se votara a favor de las objeciones.



Desde ya se anticipa un debate que se podría extender por varias horas, incluso no se descarta que la decisión se tome a la media noche, cuando la mayoría de los colombianos están ya de descanso.



Uno de los hechos que podría dilatar la decisión es el cúmulo de impedimentos que desde ya se anuncian. Algunos congresistas, como el caso de la Farc, no pueden participar dekl debate debido a que hicieron parte del acuerdo de paz, y otros legisladores tienen temores desde el punto de vista normativo de participar en un debate de este tipo.



El debate será tenso. Los representantes a la Cámara pondrán a prueba no solo las objeciones a la JEP, sino el ambiente en el Congreso para reformar algunos puntos del acuerdo de paz. El Gobierno ha sido claro en su intención de modificar parte de lo pactado.



Sobre el papel, las fuerzas que buscan rechazar las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque, sumarían 109 votos del total de 172 escaños que componen la corporación (sin contar los que se declaren impedido). Esta votación dejaría fuera de combate y hundidas en la Cámara las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.



Estos apoyos corresponderían a los votos del Partido Liberal, Cambio Radical, 'la U' y la oposición. Del otro lado estarían el Centro Democrático, el Partido Conservador y los sectores cristianos.



POLÍTICA