Reforma de la justicia, empantanada en la plenaria del Senado

Posiciones contrarias de varios sectores políticos frente a los cambios en la administración de la Rama Judicial tienen empantanada la reforma de la justicia en el pleno del Senado.



El proyecto de acto legislativo atraviesa su segundo de ocho debates. Sin embargo, durante varias sesiones en esa corporación no se ha logrado avanzar en su trámite.

La reforma de la justicia busca, entre otros propósitos, incorporar aspectos para el ciudadano de a pie, entre ellos la obligación de acoger el precedente judicial y la descongestión de despachos. Pero también cambios en las altas cortes, como el que se propone para administrar los recursos de la rama.



En este sentido se plantea modificar algunas instancias de la Judicatura y darles vida a otras.



No obstante, sectores de los partidos Liberal, Cambio Radical y Alianza Verde, entre otros, se han opuesto a estas modificaciones y por eso fueron excluidas del texto propuesto.

El senador liberal Miguel Ángel Pinto aseguró que su partido tiene “diferencias” con el Gobierno en el tema de los cambios en ese alto tribunal.



“Aquí de lo que se trata es de que el país sea el que gane con una verdadera reforma, para la gente, para la ciudadanía, que es a la que le interesa poder tener una justicia pronta”, afirmó el senador Pinto.



Su colega de Cambio Radical Temístocles Ortega afirmó que aunque el proyecto de reforma de la justicia tiene “algunos elementos importantes”, no cree que modificando los órganos de gobierno y administración de la rama “demos un gran paso”.

La sola propuesta de reformar la Judicatura no es una idea que garantice al ciudadano del común la posibilidad de una mejor justicia

justicia FACEBOOK

TWITTER

“La estructura de ese órgano, tal y como está concebido, si bien tiene muchas críticas, sin duda alguna, ha sido provechosa para la justicia (...). La sola propuesta de reformar la Judicatura no es una idea que garantice al ciudadano del común la posibilidad de una mejor justicia”, afirmó Ortega.



Su colega de los ‘verdes’ Jorge Londoño, exministro de Justicia, reafirmó el argumento y aseguró que “hoy existe una sala administrativa” de la Judicatura “que se ha encargado de administrar los recursos de la justicia. Esa sala ha tenido gran importancia en el desarrollo administrativo del Poder Judicial”.



“Uno de sus logros es que ha desarrollado una carrera judicial que es muy importante, que es ejemplo no solo para el país sino para muchas partes del mundo”, afirmó Londoño.



El congresista por Alianza Verde recordó, adicionalmente, que la Corte Constitucional ya fijó un “precedente” sobre estas modificaciones en 2016, cuando dijo que la Judicatura “debe continuar”.



“Estoy seguro de que estamos desobedeciendo ese precedente judicial”, advirtió.

Estas posiciones terminaron en que el jueves de la semana pasada no hubo ambiente en el Senado para votar estas modificaciones, lo cual se intentará nuevamente en la sesión de hoy.



La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien ha estado al frente del trámite de este proyecto en el Congreso, ha solicitado al Senado votar la propuesta de los cambios en la Judicatura.



