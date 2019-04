¿Qué pasará con la curul de Ángela María Robledo?

Después de la decisión del Consejo de Estado de anular la curul en la Cámara de Representes de Ángela María Robledo por doble militancia, surgió la inquietud sobre el futuro de este puesto en el Congreso.

Robledo llegó a esta corporación gracias al artículo 24 del Estatuto de la Oposición, el cual establece que la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales irá al Senado de la República y su fórmula a la Cámara de Representantes.



Por este motivo, según expertos consultados por EL TIEMPO, esa curul se pierde.



Las curules de Robledo y Gustavo Petro fueron entregadas a título personal, por lo que “no opera la figura de llamamiento”, explicó el profesor Benjamín Ortiz, como sí es el caso de Antanas Mockus, quien sí será reemplazado porque hizo parte de una lista.

Entre el grupo de los que consideran que la curul de la representante a la Cámara se pierde está el exregistrador Carlos Ariel Sánchez. Según él, ella no fue elegida y fue designada en virtud de que una ley así lo estableció.



“Solo había un candidato a la vicepresidencia y como ella no hace parte de una lista, no hay a quien llamar para que la reemplace”, dijo Sánchez.



En el mismo sentido se pronunció Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo Electoral, quien dijo que “esa curul se pierde” porque no obedece a una lista sino que es “una especie de compensación” que está establecida en el Estatuto de la Oposición y el acto legislativo que estableció el estatuto.



Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, dijo que de acuerdo con el acto legislativo y el Estatuto de la Oposición esa es una curul que se entrega a título personal, “entonces al entregarse esa curul de esa manera, pues no hay lugar a que una vez declarada la vacante absoluta se llame a alguien para reemplazarla”.



Así las cosas, los sectores de izquierda pierden a uno de sus miembros más visibles y activos en el Congreso de la República.



