A pesar del receso legislativo por la Semana Santa, la discusión por el futuro de la reforma de la salud sigue vigente. En la mañana de este lunes, Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador anunció que “la decisión oficial y de fondo de bancada, que será obligatoria, se tomará el martes 11, y no será, les aseguro, para dejar libertades. No vamos en líneas medias, vamos en el sí o en el no o se acogen nuestras recomendaciones o no estaremos”.

Esto significa que en cuanto al voto conservador habrá un solo bloque. La posición de Cepeda, sin embargo, contrasta con lo ocurrido en la tarde del viernes cuando el representante del Partido Conservador por el departamento del Tolima, Gerardo Yepes, entregó su firma para que el gobierno logrará radicar la ponencia. “Lo hice de manera autónoma, no era justo cerrar el debate de la reforma”, se justificó el parlamentario.



Para Yepes la situación es sencilla de explicar: Aún no se ha aprobado nada, solo se radicó una ponencia para dar el punto de partida a la discusión. En el Partido se creía que antes de la junta de parlamentario no debería tomarse ninguna decisión porque consideran que sus aportes al articulado han sido desechadas.



En este proceso, Cepeda advierte de la dificultad para lograr consensos para por la ministra de Salud, Carolina Corcho. Hoy, como se lo había dicho a EL TIEMPO, reiteró esta afirmación en Blu Radio. Dijo que el Gobierno tiene dos facetas. Una cuando hablan con el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior Alfonso Prada; y otra muy distinta cuando con la ministra.



Para Cepeda, los acuerdos a los que se llega con la funcionara de manera verbal desaparecen de los escritos. “El equipo de la ministra Corcho ha consensuado temas con nuestros equipos técnicos que no están reflejados en el articulado", dijo. “Hicimos consensos con el señor presidente Petro luego con la ministra de Salud, Carolina Corcho, los técnicos se han reunido durante largas horas y lo que se plasma en el proyecto que se presenta no está de acuerdo con lo que se había pactado”.



"Los costos de transacción de la no concertación del trámite y del contenido de la reforma a la salud son intensamente altos para los colombianos y para la Casa de Nariño, porque el proyecto camina por el filo de una navaja caracterizado por dos abismos. El primero, es una votación negativa y su correspondiente hundimiento en la Comisión VII o en la plenaria de la Cámara de Representantes", dice el analista Jairo Libreros.



"Y el segundo abismo es una consecuencia de la operación lentejismo liderada por la ministra Carolina Corcho, esto es, negociar su aprobación con representantes de los partidos de La U y Conservador sin el aval de su presidenta y de su presidente, lo cual puede llevar a la ruptura de la alianza de gobierno, antes de las elecciones de locales de octubre, por cuenta de una decisión de ruptura por deslealtad, que comprometería la gobernabilidad de la Casa de Nariño: esas dos colectividades e incluso el Liberalismo se declararían partidos independientes o de oposición", agrega Libreros.





La confianza rota entre las partes fue lo que llevó al alejamiento ya, por ahora, irreconciliable con el partido Liberal.



“Hemos avanzado bastante con el presidente Petro en convencerlo de que lo mejor es un acuerdo. No estamos cerca, dada la dificultad que se tiene en aceptar el tema de gestión del riesgo que es una esencia del sistema, eso es un tropiezo bastante grande. De todas maneras, se ha logrado un clima de respeto, de entendimiento, de trabajar todos los días con los presidentes de los partidos y el Gobierno. Las charlas con el jefe del Estado han sido buenas y estamos trabajando en una dirección que a él le satisface”, aseguró hace unos días el expresidente César Gaviria Trujillo.



“La ministra es un poco más complicada, y como que no le asusta que uno le diga que el sistema se pueda colapsar si nos tomamos más tiempo”, argumentó Gaviria en el foro La tercera vía para reformar el sistema de salud de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y Foros Ágora.



Los liberales ya anunciaron que votarán negativamente y que llevarán su propio texto en la próxima legislatura. Es decir, para ellos, esta reforma ya está hundida y vendrá otra en el segundo semestre.



La situación es distinta con los conservadores y el partido de La U aunque no necesariamente mejor.



Con la radicación de la ponencia, el viernes pasado a las 5:20 p. m., casi que a escondidas y con la firma de dos representantes (uno conservador y otro de ‘la U’) pese a que los jefes de sus partidos ya habían dicho que no acompañarán el proyecto, las diferencias entre el presidente Petro y las cabezas de los partidos tradicionales que hacen parte de la coalición parecen casi irreconciliables.



Desde varios sectores ya la crisis de la coalición se ve como inevitable. “Creo que la coalición se va a recomponer para una serie de leyes, pero esto ya está roto. Esto va a comenzar a desgranarse hasta las elecciones locales. Pero la solidez del semestre pasado no se va a ver en este”, le dijo a EL TIEMPO el senador Ariel Ávila, de Alianza Verde.



Ese partido hace parte de la coalición junto al Pacto Histórico, los liberales, conservadores, ‘la U’ y Comunes. Seis colectividades que suman 124 de los 186 representantes a la Cámara y 76 de los 106 senadores.



Votos que al comenzar este 2022 parecían más que suficientes para aprobar cualquier reforma pero que este 2022 no están, ni mucho menos, fijos para el Gobierno.



Pero ¿cómo pasó la ‘aplanadora’ de aprobar, sin mayores obstáculos, la reforma tributaria más alta en la historia del país a estar pendiente del conteo voto por voto para ver si se salva la reforma de la salud?



Las grietas empezaron a verse en diciembre del año pasado, por cuenta de otro proyecto, la reforma política, que aunque tenía el apoyo del Gobierno era más de la entraña del poderoso senador Roy Barreras y que las minorías, incluso las de la coalición, siempre criticaron.



Esa iniciativa pasó 4 debates en el semestre pasado –por ser un acto legislativo requería doble vuelta–, pero en el quinto naufragó por la rebelión de varios de los partidos de la coalición.



El Pacto Histórico más petrista, el de Cámara, aprovechó la oportunidad para cobrarse con Roy serias diferencias y se sumó a la rebelión. Y finalmente al presidente Petro y al mismo presidente del Congreso no les quedó opción diferente que retirar el proyecto.



Pero no solo las relaciones de Roy Barreras con el Pacto quedaron resentidas. También las de Roy con Ariel Ávila, quien es una de las figuras más visibles de la coalición y quien señala al presidente del Congreso y al Gobierno de lavarse las manos frente a varias figuras polémicas que traía la reforma –la puerta giratoria entre Congreso y Gobierno, por ejemplo–.



Los tres jefes de los partidos mayoritarios en el Congreso –suman 38 senadores y 75 representantes– le cerraron la puerta a la reforma de la salud. Pero el Gobierno no se quedó quieto y comenzó a negociar voto a voto para salvar la reforma.



En la Comisión VII de la Cámara hay 21 representantes. Allí hay 5 votos seguros (Pacto y Comunes), por lo que el Gobierno debe conseguir al menos 6, que estarían en las dos curules de paz, un conservador, un verde y uno de ‘la U’. Pero necesitan al menos un liberal para conseguir los 11 que requieren para tener mayoría.



POLÍTICA