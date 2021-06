¿Qué pasa si no hay acuerdo en orden de apellidos según la nueva ley?

La plenaria del Senado aprobó el pasado martes en último debate, por 59 votos contra 2, la Ley Aluna, que permitirá que se cambie el orden de los apellidos de los recién nacidos.



La iniciativa dispone que “en el Registro Civil de Nacimiento se inscribirán como apellidos del inscrito(a), el primer apellido de la madre y el primer apellido del padre, en el orden que decidan de común acuerdo”.



“En caso de no existir acuerdo, el funcionario encargado de llevar el Registro Civil de Nacimiento resolverá el desacuerdo mediante un sorteo, de conformidad con el procedimiento que para tal efecto establezca la Registraduría Nacional del Estado Civil”, se lee en el proyecto aprobado en el Senado en último debate.



Es decir, que si por alguna razón los padres no llegan a un acuerdo, se estableció que será por medio de un sorteo como se fijará cuál de los dos apellidos ocupará el primer lugar.



La representante María José Pizarro, de los Decentes, coautora de la iniciativa, explicó además que "es un proyecto de ley de una profunda transformación cultural y simbólica, y un reconocimiento a la maternidad y a las labores de crianza y de cuidado" y explicó que se aplicará para hijos matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos, de unión marital de hecho, de parejas conformadas por el mismo sexo y para el caso de los hijos con paternidad o maternidad declarada por decisión judicial.



Actualmente, los mayores de edad y personas que presenten casos específicos pueden cambiar el orden de sus apellidos mediante un trámite jurídico.



