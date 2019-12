¿Qué les pasará a los particulares condenados por corrupción?

En la tarde del lunes, la plenaria del Senado aprobó un proyecto de ley contra la corrupción esperado por varios sectores de la opinión pública: el que elimina la casa por cárcel para los corruptos, en el cual, adicionalmente, se incluyeron castigos para los particulares que cometan irregularidades contra la administración pública.



La iniciativa fue objeto de un intenso debate en la plenaria del Senado, en el cual fueron protagonistas senadores como Angélica Lozano, de los 'verdes'; Esperanza Andrade, conservadora; Luis Fernando Velasco, liberal; Álvaro Uribe, Centro Democrático, y Rodrigo Lara, de Cambio Radical, entre otros.

Lo primero que hay que aclarar es que en el Congreso hacen tránsito dos proyectos de ley que buscan propósitos similares: imponer la cárcel efectiva para los condenados por corrupción y regular la contratación para las empresas sancionadas por estos delitos.



Por un lado, se está tramitando una iniciativa que radicó el propio fiscal (e.), Fabio Espitia, el pasado 20 de julio, en compañía del presidente Iván Duque. Este proyecto crea delitos para atacar la corrupción, eleva penas y elimina la casa por cárcel para los corruptos condenados.



El Gobierno Nacional, que claramente ha manifestado que es amigo de este proyecto, le envió mensaje de urgencia, por eso las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara lo aprobaron, en primer debate, la semana pasada. Aún le restan dos debates: uno en la plenaria del Senado y otro en el pleno de la Cámara.

El otro proyecto de ley

Y por otro lado está el proyecto de ley que se aprobó este lunes en la plenaria de Senado en cuarto y último debate. Esta iniciativa fue presentada por el Gobierno Nacional en septiembre del año pasado y respondió a un clamor ciudadano manifestado en el punto dos de la consulta anticorrupción: que los funcionarios condenados por este flagelo pagaran sus penas en la cárcel y no en sus casas.

Esta iniciativa había venido surtiendo su trámite en el Congreso sin que la opinión pública se percatara de sus efectos y este lunes, finalmente, concluyó su aprobación y solamente está pendiente de ser conciliado entre Senado y Cámara, lo que debe suceder esta misma semana.



El proyecto de ley modifica el artículo 38G del Código Penal e incluye 16 delitos relacionados con la corrupción en los cuales no se podrá pagar la pena en la casa sino en una cárcel.



En medio del debate de este lunes, los senadores Rodrigo Lara y Álvaro Uribe lograron que se aprobara una nueva disposición que no venía contenida en la ponencia que se estaba discutiendo en la plenaria del Senado: especificar que los particulares condenados por varios de estos delitos tampoco puedan tener esta gabela.

Rodrigo Lara, senador por Cambio Radical. Foto: Senado

Los delitos que le impedirán a los particulares corruptos pagar sus condenas en sus residencias, según lo aprobado este lunes, son "peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenaza a testigos y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio".



Esta semana se sabrá si en la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara esta nueva propuesta será incluida y si, además de los funcionarios públicos, también queda especificado que los particulares serán castigados.



