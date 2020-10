‘Usted no va a ser presidente nunca, gracias a Dios’: Paloma a Petro

Duras palabras utilizó este lunes la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia contra el excandidato presidencial y congresista de izquierda Gustavo Petro, a quien le dijo, incluso, que “nunca” sería presidente de la República.



El tema que suscitó la pelea entre los dos congresistas fue la insistencia de Petro en que el Gobierno Nacional y el uribismo estarían representando una “dictadura”.



Este lunes, en la Comisión Primera del Senado, la senadora Paloma le respondió a Petro sus insistentes menciones sobre la supuesta dictadura y le dijo que él es el que “pretende gobernar al Congreso como si fuera su propia dictadura”.

“Yo respeto mucho que usted pretenda y añore una dictadura en la que usted dice cómo se hacen las sesiones y además define lo que es legal e ilegal (…) No nos imponga su dictadura, porque en este congreso usted no es presidente, ni va a ser presidente de Colombia nunca, gracias a Dios”, le dijo la congresista uribista al senador de izquierda.



(Le puede interesar: La frase que Uribe dijo de Santos hace 4 años y que recuerda ahora)



Visiblemente airado, Petro respondió a Paloma y le recriminó por varias acciones que han sucedido en este tiempo y que, según él, son culpa del Gobierno Nacional.

El senador Petro perdió las elecciones y las perdió porque no consiguió el favor de todos los colombianos FACEBOOK

TWITTER

Para Petro, la dictadura consiste en que el Ejecutivo y el uribismo eligieron “el candidato a la Corte Constitucional que les convenía”, la procuradora y el fiscal “que les conviene”, quieren “la mayoría de la Corte Constitucional” y, como si les faltara, “quieren amedrentar a la Corte Suprema de Justicia, porque les está juzgando a su jefe político”.



“Yo soy un hombre libre. Aquí nadie me va a regañar o amedrentar por lo que diga o no y menos la senadora Paloma Valencia. Que amedranten al pueblo, como lo han hecho quizás, pero a mí no me van a amedrentar”, dijo Petro.

Otras noticias de política para leer

Qué se puede esperar de las mociones contra el Ministro de Defensa



Samper explica por qué se siente víctima del silencio de las Farc



El claroscuro político de las sesiones virtuales del Congreso



POLÍTICA