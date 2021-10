¿Qué hubo tras intento de congresistas de acercamiento con Venezuela?

Versiones encontradas se conocieron alrededor del nuevo intento para lograr el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela que impulsó el Senado colombiano, el cual se estrelló contra la reafirmación del presidente Iván Duque de no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro mientras sea mandatario.



La propuesta surgió originalmente de los senadores por Alianza Verde –partido opositor al Gobierno Nacional- Jorge Elicécer Guevara y Yezid García. Este último fue el reemplazo del congresista Juan Luis Castro, quien renunció hace algunos meses a la corporación.



La idea de la propuesta era conformar una comisión “binacional” junto con la Asamblea Nacional de Venezuela para “trabajar” de “manera conjunta” en dos propósitos: “normalización” de las relaciones diplomáticas y comerciales y “verificación de las buenas prácticas comerciales entre nuestros países”.



La propuesta aclara que esto se hará “de acuerdo” con lo previsto en el artículo constitucional que indica que entre las funciones del Presidente de la República está “dirigir las relaciones internacionales”.



Sin embargo, para algunos sectores esta aclaración no fue suficiente y lo que estaban proponiendo los congresistas opositores era que la comisión trabajara en la normalización de las relaciones, lo cual no le corresponde al Legislativo, sino al jefe de Estado.



En la plenaria del Senado del pasado martes, en la que se votó el Presupuesto General de la Nación, Guevara y García entregaron la proposición en la Secretaría de la corporación y fue sometida a votación junto con otras cuatro propuestas de otros senadores.



Al parecer fueron pocos los senadores que estaban atentos a lo que estaba leyendo en la Secretaría del Senado y la proposición para trabajar en la normalización de las relaciones con Venezuela no fue discutida por ningún senador y su votación se produjo de manera general. Es decir que no hubo llamado a lista, sino que la Secretaría verificó que ningún congresista estuviera en desacuerdo.



Tras la aceptación por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela de la propuesta del Senado colombiano y el respaldo de Nicolás Maduro, el presidente Duque la rechazó, reafirmó su posición de no reconocer al gobernante venezolano y reiteró sus críticas a lo que llamó “dictadura narcotraficante y corrupta”.

¿Qué dice Guevara, uno de los autores de la propuesta?

El senador Guevara, uno de los autores de la propuesta, la defendió este jueves y dijo, incluso, que insistirá en la conformación de esa comisión binacional para “proponerles a los gobiernos que cambien su política”, restablezcan las relaciones y haya una reapertura efectiva de la frontera.



“Yo recogí las posiciones de los habitantes de la frontera que vienen reclamando esto, hicimos la proposición, la llevamos y el Congreso la aprobó. No le estoy haciendo el favor a nadie”, le dijo Guevara a Blu Radio, al tiempo que insistió en que no fue una “jugada”, como lo han sugerido algunos sectores políticos.

Nuestra bancada es respetuosa de la Constitución, que establece en el artículo 189, que el Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, es quien lidera las Relaciones Internacionales de Colombia.https://t.co/rJPLEHwyB6 pic.twitter.com/4qoFQz5ygL — Centro Democrático (@CeDemocratico) October 21, 2021

La supuesta confusión que generaron los términos de la propuesta de los senadores opositores hizo que los partidos afines al Gobierno Nacional salieran este jueves a rechazar la idea y respaldar al mandatario.



La bancada uribista, que no manifestó nada en la votación de la propuesta de conformar una comisión para normalizar las relaciones con el vecino país, emitió un comunicado en el que dijo apoyar “la postura del Gobierno de Colombia” sobre Maduro.

Y el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, integrante de la bancada conservadora, cercano a Duque y que envió la propuesta al legislativo, venezolano, hizo dos declaraciones: el miércoles en la tarde hizo una afirmación y en la noche una aclaración.



“Creo que esto puede ser un avance, tal vez un mensaje importante para la canciller Marta Lucía Ramírez y el mismo presidente Iván Duque, porque este es un asunto que no tiene ideología política, es un tema comercial que, diría yo, es de país”, dijo en la tarde desde Cartagena.



Y en la noche aclaró: “En mi condición de Presidente del Senado debo informar a los ciudadanos que la proposición 34 aprobada el día de ayer en la plenaria del Senado de ninguna manera sustituye las facultades constitucionales del manejo de las relaciones internacionales en cabeza del presidente Iván Duque, quien ha sido categórico en afirmar que el Estado colombiano no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. Cualquier avance en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas es facultad exclusiva del Presidente de la República a través de la Cancillería”.

