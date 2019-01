¿Cómo hará el gobierno para mejorar su relación con el Congreso?

Lo dicho por los partidos políticos hace pensar que el encuentro que sostendrá el presidente Iván Duque con ellos, previsto para finales de este mes, será uno de los escollos más duros que tendrá que superar el gobierno si quiere una nueva relación con el Congreso.

Si bien para el Gobierno los temas sobre los cuales se buscará consenso serán en esas reuniones, básicamente, el Plan Nacional de Desarrollo y los proyectos de reforma constitucional, que esperan la aprobación en segunda vuelta, fundamentalmente la reforma política, los partidos han asegurado que esta relación debe ir “más allá”.



El primer semestre legislativo tuvo resultados precarios para la administración de Iván Duque. Como los únicos apoyos seguros que el Gobierno tiene en el Congreso son los del Centro Democrático y dos grupos cristianos (Mira y Colombia Justa Libres), el Ejecutivo no ha tenido capacidad para sacar adelante iniciativas estratégicas.

Ni siquiera los conservadores, que forman parte de la coalición que eligió al presidente Duque y se declararon partido de gobierno, son plenamente solidarios con el Gobierno. Tampoco ‘la U’, que soporta grandes fracturas. Y mucho menos los independientes, como los liberales o Cambio Radical.



Para recomponer el camino el Gobierno convocó a los partidos a una serie de encuentros, que serán a comienzos de febrero, en los que se buscará, como dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, “otro momento político”.



En las jornadas de discusión, de acuerdo con la ministra, se va a “revisar la agenda legislativa” y el tema central será encontrar un consenso para la aprobación del Plan de Desarrollo, proyecto que se discutirá en sesiones extra, que serían citadas a mediados del próximo mes. ¿Será la discusión del Plan de Desarrollo el escenario para una nueva relación Gobierno-Congreso?

Los partidos se van a sentir representados en el plan de desarrollo, no tanto en los puestos, sino en una agenda que le interese a las colectividades

El senador del Centro Democrático Ciro Ramírez se mostró convencido de que este proyecto será el marco para “encontrar una agenda común”.



“Los partidos se van a sentir representados en el plan de desarrollo, no tanto en los puestos, sino en una agenda que le interese a las colectividades y que pueda quedar consignada en el plan de desarrollo”, comentó Ramírez.



El senador de ‘la U’ Roy Barreras consideró que se puede crear un pacto nacional a partir del Plan de Desarrollo, pero si este es alrededor de la paz.



“Si ese Plan Nacional de Desarrollo contiene como eje central para la consolidación de la paz en los territorios y la recuperación de las zonas abandonadas de Colombia, donde nunca ha estado el Estado, esa es la verdadera consolidación de la paz y a eso nosotros estaríamos acompañando”, dijo Barreras.

Interlocución

Pero desde los demás sectores políticos consideran que el escenario debe ser más amplio e incluir “mayor interlocución con el Gobierno” y que se incluya la agenda de cada partido.



“Se debe ir más allá, lo que esperamos es que trabajemos de forma conjunta para que las iniciativas nuestras, los planteamientos de Cambio Radical sean recogidos por el Gobierno”, expresó el representante de Cambio Radical César Lorduy.



Desde el Partido Liberal, colectividad que se declaró en independencia a la administración de Iván Duque, pidieron llegar a unos “acuerdos mínimos” y mayor interlocución con el Ejecutivo.



“Es imposible en un sistema democrático, donde funciona la división de poderes y hay un Ejecutivo que propone y un Legislativo que toma decisiones en tema de leyes, desarrollar bien un gobierno si no hay unos acuerdos mutuos, si no hay unos acuerdos mínimos sobre la mesa”, dijo el senador Luis Fernando Velasco, quien agregó que “si hay unos ministros que creen que transparencia es no hablar con la clase política están equivocados”.

Tal vez quienes han manifestado mayor inquietud por la falta de “apoyo” del Ejecutivo son los conservadores, quienes a pesar de haberse declarado partido de gobierno, no se han sentido respaldados por Duque.



“Aspiramos que en la reunión el Gobierno nos señale y nos diga qué proyectos de los que ya radicamos y qué ideas conservadoras nos va a avalar en la presente legislatura, porque extrañamos la falta de coordinación y la falta de apoyo del Gobierno”, expresó el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade.



Desde las toldas ‘azules’ hay malestar porque tienen “muy poca interlocución con los ministros”.



Está por verse el éxito de estos encuentros, pero desde ya algunos líderes manifestaron que en una reunión de 30 minutos no se puede cambiar la fría relación entre el Legislativo y el Ejecutivo.



