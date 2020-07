¿Char será quien aplique silla vacía a curul que fue de Aída Merlano?

Una de las primeras decisiones que tendrá que tomar el nuevo presidente del Congreso, Arturo Char, será si aplica o no la silla vacía en la curul en el Senado que perteneció a la excongresista y prófuga de la justicia Aída Merlano.



Así quedó claro este miércoles luego de que la Corte Suprema de Justicia le enviara un oficio a Char en el cual le recordó su decisión de ratificar la condena contra la excongresista y determinar que el Senado debe aplicar el castigo en su escaño.



El interrogante surge tomando en cuenta que Char ha sido mencionado por Merlano como supuesto partícipe de su fuga, sucedida en octubre del año pasado, y como autor de presuntas irregularidades electorales.

La curul de Aída Merlano en el Senado, obtenida en los comicios legislativos de marzo de 2018, pertenece ahora a Soledad Tamayo, quien se posesionó en ella luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Merlano, en marzo de 2019.



Sin embargo, en opinión de la Corte Suprema, ese escaño debe sufrir el castigo de la silla vacía ya que Merlano fue condenada por delitos electorales, los cuales, según la norma, están dentro de las causales para esa sanción.



Y aunque varios sectores dicen que la silla vacía para Merlano ya se aplicó en la Cámara de Representantes, a la que ella pertenecía cuando fue capturada por las autoridades, lo cierto es que el alto tribunal insistió en que ese castigo se debe imponer en el Senado, el cual encabeza el senador Arturo Char.



Lo primero que hay que decir es que la sanción en realidad sería para el Partido Conservador, que, en principio, es el dueño de ese escaño. Aída Merlano ya no tiene derecho a esa curul ya que el Consejo de Estado anuló su elección, el año pasado.

En mayo de 2019, el entonces presidente del Senado, Ernesto Macías, amparado en la anulación de la elección de Aída Merlano, entregó su curul a Soledad Tamayo. Foto: Senado Colombia

Este hecho provocaría que la decisión, jurídicamente, cobijara al Partido Conservador y a Soledad Tamayo, quien la ocupa actualmente a nombre de esa colectividad, y no a la excongresista, prófuga de la justicia y quien permanecería en Venezuela.



No obstante, algunos sectores amanecieron preguntándose el impacto político que tendría la decisión de Char tomando en cuenta que su nombre y el de su familia fue mencionado por Aída Merlano.



Hasta el momento no se conocen pruebas de las menciones que la excongresista hizo contra la familia Char -y otros miembros de la clase política colombiana-, razón por la cual la mayoría de los partidos políticos sigue firme en su apoyo a la respetada familia de la Costa Caribe.



