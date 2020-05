¿Qué hacía Claudia López en una sesión del Congreso, este jueves?

En medio de la polémica por si puede ser citada o no al Congreso, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, apareció este jueves en una sesión de la Comisión Primera del Senado.



La mandataria local atendió la invitación de esta célula legislativa a varios alcaldes del país para que contaran qué han hecho en sus circunscripciones para atender la emergencia que atraviesa el país por el coronavirus y cuáles son las necesidades que tienen.



“Muchísimas gracias por esta citación y esta invitación ceñida a la Constitución. Siempre es un gusto volver al Senado, a mi casa a compartir con ustedes cómo avanza el manejo de esta pandemia”, comenzó diciendo la alcaldesa de Bogotá.

Han intervenido los Senadores Rodrigo Lara, Fabio Amin y ahora interviene el senador Gustavo Petro en el debate citado en la Comisión Primera de Senado, que atiendo con gusto y en cumplimiento del control regulado por la Constitución. Pueden seguirlo en https://t.co/nVueq7TNjY pic.twitter.com/NYFS7l2Vyy — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 28, 2020

López manifestó que el manejo de la pandemia has estado concentrada en cabeza del Presidente de la República, “como le corresponde”, y aclaró que cualquier decisión que se tome en los entes territoriales “no puede excederse” de las orientaciones que dé el jefe del Estado.



La mandataria local habló de la flexibilización de la cuarentena que el Gobierno Nacional ha venido haciendo desde finales del mes de abril y resaltó la dificultad de contener el coronavirus y los efectos negativos para la economía del aislamiento obligatorio.

“El Presidente cada semana hace unos anuncios y saca más gente a la calle y eso tiene una consecuencia, que no es culpa del señor Presidente, sino de la naturaleza de esta enfermedad, y es que entre más gente haya en la calle, más contacto social hay, y entre más contacto social hay, más contagio hay”, afirmó.



La presencia de López en el Congreso llamó la atención para algunos sectores, especialmente tomando en cuenta que este jueves estaba citada a un debate de control político en la plenaria de la Cámara de Representantes, sesión a la que no acudió.



La Alcaldía Mayor envió una carta a esta corporación diciendo que el Legislativo no era competente para citarla.



POLÍTICA