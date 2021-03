¿Qué futuro tendría una moción de censura al ministro de Defensa?

Horas después de que se conociera que menores habrían muerto en un bombardeo del Ejército en Guaviare, asunto que está investigando la Fiscalía, varios congresistas de la oposición, entre ellos, Armando Benedetti, pidieron una moción de censura en contra del ministro de defensa, Diego Molano, por estos hechos.

Esto debido a que los sectores alternativos consideran que, de comprobarse que murieron menores en esa operación militar, se estaría configurando una violación al Derecho Internacional Humanitario.



Frente a estos hechos, el ministro Molano aseguró que en la acción militar contra la estructura de Gentil Duarte, un jefe de la disidencia de las Farc, se cumplieron todos los protocolos del Derecho Internacional Humanitario.



Además, advirtió que la presencia de menores de edad en el campamento tiene una consecuencia de enorme gravedad para la sociedad. “Estamos hablando de un operativo que tenía una estructura narcoterrorista que usa jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra”, dijo textualmente Molano.



Pero más allá de las explicaciones dadas por el Gobierno, una moción de censura que se empiece a tramitar a partir del 16 de marzo, cuando el Congreso vuelve de su receso, sería un golpe más mediático de trasladar la indignación ciudadana al Capitolio Nacional, que los efectos reales que pueda tener la moción de censura.



Desde el punto de vista netamente político, pues los hechos aún son materia de investigación, y Medicina Legal no ha entregado el reporte oficial de las edades de las personas que murieron en el bombardeo, el Ministro de Defensa cuenta con el apoyo en pleno de la bancada del Centro Democrático, del Partido Conservador y de los sectores cristianos (tres congresistas) y de un importante bloque del Partido de ‘la U’, que son las fuerzas que conforman la coalición de Gobierno.



A ese grupo, se uniría Cambio Radical (30 escaños), que si bien actúa en la independencia ha apoyado en las últimas oportunidades al Gobierno en temas claves, como la defensa del exministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y la elección de la exministra de Justicia Margarita Cabello como Procuradora General.



Hay que recordar que un hecho similar, la muerte de menores en medio de un bombardeo, le costó el cargo al exministro Guillermo Botero, quien ante la inminencia de una derrota en el Congreso decidió renuncia.



No obstante, en esta oportunidad, contrario a otras mociones de censura, el Gobierno llega con una coalición más sólida, pues ha otorgado mayor representación a otros partidos, como el caso de los ministerios de TIC y Salud, carteras dirigidas por personas cercanas a Cambio Radical, el de Trabajo, que algunos miembros de ‘La U’ perciben como propio y los de Justicia y Agricultura, con nombres afines al conservatismo.



Estos partidos – Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical y un sector mayoritario de ‘la U’- conforman las mayorías en el Legislativo.



El otro partido con amplia presencia en el Senado es el Partido Liberal, que no se sabe cómo podría actuar en una eventual votación de moción de censura al ministro Molano. Lo que ha ocurrido en otras oportunidades es que los ‘rojos’ temen darle “en bandeja de plata una victoria a la oposición”, al sacar al ministro.

Estamos hablando de un operativo que tenía una estructura narcoterrorista que usa jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra

De esta manera, la oposición junto a algunos congresistas rebeldes de otras colectividades, de no darse un hecho extraordinario, como que alguno de los partidos mayoritarios votara en bancada para sacar al ministro, no lograría reunir los votos suficientes para que la moción de censura prospere.



Hay que tener en cuenta que esta eventual moción de censura se daría en plena época electoral, por lo que entrarían a jugar otro tipo de intereses en la decisión de los congresistas.



Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el Senado, donde se presentaría inicialmente la propuesta de moción de censura, es presidido por Arturo Char, miembro de la bancada de Cambio Radical y quien se ha mostrado cercano al Gobierno.

Poco futuro

En Colombia, la moción de censura fue establecida en la Constitución de 1991 y luego fue reformada en 2007 (Acto legislativo 01). En ambos casos, el propósito fue limitar el poder presidencial y establecer un control político y rendición de cuentas efectivos del Legislativo sobre el Ejecutivo.



Ha servido fundamentalmente para debatir y para que la prensa y la opinión pública se enteren de algunos temas y problemas de la gestión y de las políticas públicas; pese a esto, ninguna de las mociones propuestas ha prosperado.



(Vea también: 'Un campamento es un objetivo militar lícito y puede ser atacado')



Según lo señaló el investigador Javier Duque Daza, en el documento ‘La moción de censura en Colombia: reglas, coaliciones e intentos fallidos’, entre 1991 y 2014 se presentaron 23 iniciativas o intentos de moción de censura, y ninguno obtuvo las mayorías requeridas, lo cual se explica porque durante estos seis gobiernos los presidentes siempre han contado con coaliciones mayoritarias en el Congreso.



Entre 2014 y 2020 se han hecho seis intentos de moción de censura, cuatro de los cuales han sido en el gobierno del presidente Iván Duque: el exministro de Defensa Guillermo Botero, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la ministra de Transporte, Ángela Orozco y el exministro Carlos Holmes Trujillo.



“En los casos en que la moción estuvo más cerca de prosperar, los ministros renunciaron y los presidentes hicieron uso de su facultad para nombrar reemplazos. Fueron mociones frustradas, aunque sirvieron de presión para que algunos ministros renunciaran a sus cargos”, señaló Duque Daza.



Lo anterior fue lo que ocurrió con el exministro Guillermo Botero, quien al percibir que había perdido las mayorías prefirió renunciar a tener que someterse a la votación de moción de censura.



