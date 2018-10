¿Qué es lo que discute Uribe con defensores del acuerdo de paz y Farc?

En la mañana de este miércoles se sabrá qué tanto éxito tuvo la inédita reunión que durante más de siete horas sostuvo el martes el expresidente Álvaro Uribe con varios de sus más enconados contradictores, como el excandidato presidencial Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y los congresistas del partido Farc.

Este encuentro surgió luego de iniciada la discusión alrededor de un proyecto del uribismo que plantea crear, en el marco de la justicia transicional, una sala especial para el juzgamiento de los militares.



Pero esta propuesta no ha logrado conseguir las mayorías y ayer estuvo a punto de hundirse en la Comisión Primera del Senado, por lo que Uribe tuvo que iniciar este diálogo con sus contradictores.Ahora el debate continuará en la Comisión Primera del Senado.

Anoche ya se había avanzado en unos puntos sobre los cuales trabajar un acuerdo.



La propuesta de los uribistas es que se cree una sala exclusiva para el juzgamiento de los militares, que no solo se encargaría de los uniformados, sino que también tendría un procedimiento diferente al que emplea la JEP para los exguerrilleros.



En el Centro Democrático no tienen plena confianza en los actuales magistrados, por la forma como fueron elegidos, pues consideran que podrían afectar con sus decisiones a los militares.



Esa propuesta de la nueva sala es algo que no les ha gustado ni a la oposición ni a los defensores de los acuerdos de paz. Consideran que aprobar la idea uribista sería desmembrar a la JEP.



Por eso ayer, tras un largo debate comenzaron a darse acercamientos alrededor de dos propuestas.



La primera es que se incluya en cada una de las salas que tiene la JEP un nuevo magistrado que tenga la responsabilidad del procesamiento de los militares. Le han insistido a Uribe que esto les daría mayores garantías a los uniformados.



Los defensores de los acuerdos le han insistido al exmandatario que crear una nueva sala con un funcionamiento exclusivo sería destruir la JEP.



La segunda propuesta es hacerle unos ajustes a lo que tiene que ver con la autoincriminación. Los uribistas consideran que algunos militares podrían terminar inculpándose solo para tener beneficios.



“Se está avanzando en la construcción de un texto en este sentido”, dijo el senador liberal Luis Fernando Velesco.

Anoche, al término del encuentro, el expresidente Uribe dijo que “ojalá esto se pudiera aprobar” la sala especial para los militares. Pero a renglón seguido admitió: “No sé, es difícil, estamos en la pelea”.



Uribe dijo que lo que se está proponiendo es “un tratamiento diferenciado para los miembros de las Fuerzas Armadas democráticas” y agregó que la propuesta del Centro Democrático “en nada debería alterar el acuerdo porque el Gobierno (de Santos) dijo que el capítulo de los militares no hacía parte de la negociación con las Farc”.



POLÍTICA