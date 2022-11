La prohibición de pertenecer simultáneamente a más de una organización política, es decir, la doble militancia, se estableció en el sistema político colombiano para crear un régimen de bancadas en el que esté proscrito el transfuguismo político.



Bajo esta precisión, el Consejo de Estado ha especificado las cinco modalidades de doble militancia:



1. Según la Ley Estatutaria 1475 del 2011, que adopta las reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, no está permitido que los ciudadanos pertenezcan simultáneamente a más de un partido o movimiento político.



2. Una persona que participe en las consultas de un partido político no puede inscribirse por otro movimiento en el mismo proceso electoral.



3. La persona que pertenezca a una corporación pública y quiera presentarse a la siguiente elección deberá renunciar a la curul al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones.



4. Las personas que se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control dentro de los movimientos políticos, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados.



De igual manera, los candidatos electos que fueren inscritos por un partido deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten el cargo.



5. Las personas que sean los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos por elección popular por otro partido y deseen formar parte de los órganos de dirección de estas deben renunciar al cargo 12 meses antes de postularse, aceptar la nueva designación o inscribirse.



Cabe mencionar que la figura de doble militancia aplica para todas las agrupaciones políticas sin importar que estas posean o no personería jurídica.





