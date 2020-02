¿Qué es el 'transfuguismo' y a qué políticos les serviría?

Los partidos políticos comenzaron a destapar sus cartas para el periodo de sesiones ordinarias que comenzará el próximo 16 de marzo y una de las que más los tiene pensando es la posibilidad del 'transfuguismo', una práctica sancionada por la ley.



El 'transfuguismo' es la posibilidad de que los congresistas se cambien de partido político sin incurrir en doble militancia, la cual es sancionada por la ley.

Cada cierto tiempo, en el Capitolio, se abre el debate sobre esta posibilidad, la cual, según algunos legisladores, busca una reconfiguración de los partidos políticos de acuerdo con las expectativas ideológicas de quienes los integran.



Para otros sectores y algunos académicos, sin embargo, es la oportunidad para que varios congresistas se acomoden en otras colectividades de acuerdo a sus intereses y a lo que más les convenga.



En los últimos años el 'transfuguismo' se ha intentado incorporar en algunas normas, pero las mayorías en el Congreso no han alcanzado para que esto sea una realidad.

El camino

Uno de los primeros en hablar del tema en esta ocasión fue el senador liberal y expresidente del Congreso Luis Fernando Velasco, quien le dijo a EL TIEMPO que, si se avanza en listas cerradas y financiación pública de campañas, el 'transfuguismo' se abriría camino.



"Cabría un parágrafo transitorio que permita que la gente se ubique en su espectro ideológico, porque ya los partidos se presentarán como partidos y no como individualidades. Habría un tiempo para que los congresistas puedan pasarse al partido que le nazca, al que sientan que es su partido", afirmó Velasco al referirse a la reforma política que presentará un grupo de liberales al Congreso.

La propuesta parece tener acogida en varios congresistas de diferentes colectividades y la siguiente pregunta es ¿qué legisladores están pensando en cambiarse de partido político?



Según lo han dicho algunos congresistas del Centro Democrático, por los lados del uribismo la propuesta no parece sonar mucho.



El representante a la Cámara por esa colectividad Ricardo Ferro, le dijo a W Radio que esta práctica "abre la puerta a que algunos políticos pasen por encima de las plataformas ideológicas de los partidos".

Muchos congresistas no lo serían si no fuera por los votos de su partido o del más votado de la lista que "haló" a los demás. Casos destacados, los de Uribe en CD, Mockus en AV, Robledo en el PDA, sin hablar de la lista de la decencia que fue "halada" por Petro. — Yann Basset (@yannbasset) February 12, 2020

Pero contrario a estas opiniones, otras voces en el Congreso sí le ven beneficios a permitir un periodo para esta práctica.



El senador por 'la U' y expresidente del Congreso José David Name le dijo a EL TIEMPO que "hay congresistas en el partido de 'la U' que hemos estado hablando con sectores del Partido Liberal para regresar a esa colectividad".



Como se recuerda, en 'la U' hay algunos integrantes que vienen del liberalismo, como el caso de mismo Name (su padre, José Name Terán, fue liberal), los García Zuccardi y la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, entre otros.

Sectores de Cambio Radical, en el mismo tono

Por los lados de Cambio Radical también hay sectores que hablan favorablemente del 'transfuguismo', como el representante a la Cámara costeño César Lorduy, a quienes muchos ven cercano a la familia Char.



"Si existe la posibilidad de afiliarse a un partido político debe haber la misma libertad para desafiliarse", le dijo Lorduy a este diario y agregó: "El único camino para llegar a las listas cerradas es una reconfiguración de los partidos políticos".



El debate apenas comienza y parece seguro que llegará al Congreso en marzo próximo, cuando varios sectores políticos comiencen a debatir sobre el 'revolcón' que necesita la política en Colombia.



