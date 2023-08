El senador Humberto de la Calle hizo un análisis de la crisis que atraviesa el presidente Gustavo Petro tras las declaraciones de su hijo Nicolás, quien fue capturado el pasado sábado y aceptó esta semana cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito tras haber recibido recursos irregulares que, según él, ingresaron a la campaña presidencial de su padre.



En una entrevista con el periódico EL TIEMPO publicada este domingo, el congresista hizo un llamado a los partidos políticos a respetar la institucionalidad y a abogar por la sensatez.

De la Calle también se refirió a las marchas que desde sectores de oposición han empezado a convocar, movilizaciones en las que la consigna principal sería la de exigir la renuncia del presidente Petro.



“Salir a las calles, siempre que sea en paz, sin bloqueos ni vandalismo, es legítimo. De parte de ambos bandos. Lo ilegítimo es pensar que esta crisis se resuelve en la agitación callejera”, señaló.



Para el senador de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, el país no está preparado para la eventual salida de un presidente, aunque no descarta que pueda ocurrir en el futuro.



“En política, las cosas duran lo que duran. Algún presidente se caerá algún día. La movilización ha ido en aumento”, agregó.



En ese sentido, de la Calle resaltó que el único camino razonable para resolver la crisis es abogar por la institucionalidad. También, aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a los seguidores del presidente.



“Es obvio que el petrismo defienda al gobierno, pero no es un buen espectáculo que se aferren a la idea de una conspiración en marcha”, manifestó.

Ante esta grave crisis, institucionalidad, toda la institucionalidad y solo la institucionalidad. Ningún bando debe pensar que la solución está en la calle o en los azarosos caminos del aventurerismo. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) August 4, 2023

Otro tema que toca el exnegociador de paz es el costo electoral que tendrá este episodio de cara a las regionales de octubre. De la Calle considera que el Pacto Histórico podría perderlo todo en las grandes ciudades y que las consecuencias del escándalo podrían llegar hasta el 2026.



“Sin duda. El desafío para Colombia es que ahora no nos vayamos al otro extremo”, concluyó.



Finalmente, comparó este momento con lo que se vivió en los años 90 con el proceso 8.000 y habló sobre las consecuencias de este caso en la discusión de las reformas sociales. Lea la entrevista completa en eltiempo.com

REDACCIÓN POLÍTICA

