Uribe dice que le gustaría ver a Carlos Antonio Vélez en el Senado

El expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, afirmó este lunes que le gustaría ver en el Senado a personas de campos diferentes al político, como el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, y otras venidas del arte como Jorge Cárdenas.



En entrevista con la emisora La FM, el exmandatario habló de "colombianos de opinión" con los que ha tenido la oportunidad de conversar y mencionó también al excandidato a la alcaldía de Bogotá Miguel Uribe Turbay.

“A mí me gustaría ver en el Senado a personas del sector de víctimas. Me gustaría ver en el Senado a personas de la cultura, del arte, como Jorge Cárdenas. Me gustaría ver en el Senado la juventud de Miguel Uribe Turbay. Me gustaría ver el Senado a personas del deporte como Carlos Antonio Vélez. Me gustaría ver en el Senado a ese tipo de personas”, afirmó Uribe.



El pronunciamiento sorprendió a algunos sectores tomando en cuenta que algunos de los mencionados por Uribe no provienen del campo de la política, sino que se han movido en áreas como el deporte y la cultura.

El comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, de quien el expresidente Uribe dijo que le gustaría ver en el Senado. Foto:

Uribe, no obstante, no especificó si estos nombres estarán incluidos en la lista al Congreso del Centro Democrático, su partido, en el 2022, sino que se limitó a decir que le gustaría verlos en el Senado.



Cabe recordar que en el pasado otras personas vinculadas al deporte, como el exfutbolista Willington Ortiz y el comentarista deportivo Édgar Perea, llegaron al Legislativo.

