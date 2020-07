‘De pies y manos seguimos comprometidos con la paz’: Sandra Ramírez

Dos años tardó el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, el movimiento político que surgió del acuerdo de paz, en llegar a la Mesa Directiva del Senado. Fue este lunes con la elección de la senadora ‘Sandra Ramírez’ -su nombe es Griselda Lobo, como segunda vicepresidenta de la corporación.



En diálogo con EL TIEMPO, ella explicó la trascendencia de esta elección, en momentos en que los crímenes contra quienes dejaron las armas van en aumento.

¿Cuál es el significado de que el partido Farc llegue ahora a la Mesa Directiva del Senado?

​

Es un momento muy importante, porque, indudablemente, estamos atravesando una etapa muy delicada, en la que nos quieren hacer trizas el acuerdo y hay un exterminio sistemático, en medio del cual hemos tenido que acudir, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir medidas cautelares de protección. Nosotros, sin embargo, nos reafirmamos en nuestro compromiso de apostarle a la paz.



(Le puede interesar: Sandra Ramírez, primera ex-Farc en un cargo directivo del Congreso)



Algunas autoridades dicen que detrás de algunos de estos crímenes hay disidencias de las Farc y venganzas personales, ¿qué opina el partido sobre esto?



Los asesinatos o la violencia, venga de donde venga, nosotros lo rechazamos. En el acuerdo está contemplado que el Estado es el que controla y bajo su poder están las armas. Nosotros dimos una prueba, porque hicimos dejación de todas las armas que teníamos. Esto para que el Estado entre a controlar y no queden por ahí en manos de grupos delincuenciales, narcotraficantes y paramilitares. Nosotros pedimos y exigimos, día a día, la implementación del acuerdo, porque esta nos va a permitir superar las causas que originaron el conflicto.



Pese a estos tropiezos, ¿usted está en el grupo de excombatientes que sigue comprometido con la paz?



De pies y manos seguimos comprometidos con la paz, porque la misma sociedad nos muestra, cada día, con sus ojos y sus acciones que lo mejor que hicimos fue esto y que valió la pena firmar el acuerdo. Estamos convencidos que este es el rumbo del país: construir una sociedad diferente, en la que quepamos todos en una democracia incluyente y participativa.

Estamos atravesando una etapa muy delicada, en la que nos quieren hacer trizas el acuerdo y hay un exterminio sistemático FACEBOOK

TWITTER

¿Qué balance hace de los dos años de presencia del partido Farc en el Congreso?



El balance es positivo. Nosotros entramos a hacer un aprendizaje del trámite legislativo y ya estamos pasando el examen. Ha sido un proceso importantísimo, incluso, para los firmantes de la paz. También ha sido abrirnos un espacio en ese escenario, el cual, además, se lo debemos al estatuto de la oposición que nos dio derecho a participar en plenarias, en mesas directivas y a hacer réplicas.



¿Qué opina de que el expresidente Uribe haya salido en defensa de su elección?



Tengo mucho respeto por el senador y por sus expresiones. Recibo sus palabras de buen agrado. Él ha tenido mucho respeto conmigo cuando nos encontramos en los pasillos del Congreso, incluso, con su saludo. Él sabe que estamos en líneas opuestas, pero él sabe que de esas líneas opuestas construimos y esa es la importancia de encontrarnos todos en el Senado.



(Recomendado: Una instalación del Congreso en la que imperó la responsabilidad)



¿A qué atribuye que el tema de la paz en el Congreso genere una polarización tan fuerte?



En el partido de gobierno, no de ahora sino desde cuando estábamos negociando, ha habido un rechazo a las conversaciones que se estaban llevando a cabo en La Habana. Al senador Uribe se le invitó para que expusiera allá su visión de país, pero no aceptaron y sí hicieron una campaña muy fuerte contra el acuerdo, y es ese mismo sector el que continúa con esa posición, cuando las grandes mayorías recibieron lo pactado.

No estoy d acuerdo con los textos de La Habana pero saludo elección de la Sen GriseldaLobo como 2a VicePte del Senado, discute con argumentos y es coherente a diferencia de quienes contrastan entre apariencia democrática y vocación Castro-Chavista.

Voté en blanco por disciplina — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 21, 2020

¿Por qué el partido Farc no acepta que se hagan algunas modificaciones al acuerdo para que los sectores críticos queden tranquilos?



Nosotros en eso somos delicados. Hicimos la gestión de invitarlos, antes de la firma, para escucharlos, y después del plebiscito los escuchamos también y ahora, que ya está dentro de las normas, nosotros decimos que ya pasamos esa etapa y que sería retroceder a discutir lo ya firmado. Eso no tiene presentación para un país y una política de Estado. Si vamos a reformar el acuerdo, vamos a ver qué tipo de reformas se proponen, pero si son unas modificaciones para no contar la verdad, por ejemplo, entonces no.



(Le puede interesar: ¿Cómo sería la Colombia federal que están proponiendo en el Congreso?)



¿Cómo será este año suyo en la mesa directiva del Senado?



Será bastante agitado, lleno de muchos compromisos, en el que nos va a tocar trabajar bastante, en el que vamos a hacer equipo con la presidencia del Senado y en el que estaremos montados en una sola barca, por lo que debemos remar hacia un buen puerto. Esta elección es un respaldo al acuerdo de paz.

JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter: @juanfvalbuena