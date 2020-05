‘No estoy de acuerdo con la oposición de Petro a Claudia’: A. Robledo

La representante a la Cámara Ángela María Robledo se muestra recargada por su regreso al Congreso. En esta etapa, luego de que una tutela le permitió volver al Legislativo, muestra su desacuerdo con Gustavo Petro, a quien acompañó en la elección presidencial de 2018, y dijo que su oposición a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es “semejante” a la que le hizo al expresidente Álvaro Uribe.



En diálogo con EL TIEMPO, Robledo explicó cuál será su agenda una vez sea reintegrada a su curul.

¿Qué significa para la oposición su reintegro al Congreso?



Esta curul es de la paz y de la oposición. Esta fue la condición que se reconoció como fundamental para ampararla en la tutela. Eso a mí me alegra mucho, por mí, por la oposición democrática en este país y por la paz. Yo he sido una constructora de paz y este país necesita todos los esfuerzos para seguir buscando incansablemente la paz completa.



¿Cuál será su agenda en este regreso a la Cámara de Representantes?



La verdad es que el Congreso ha tenido muchísimas restricciones para trabajar. Este debería ser un congreso dedicado a trabajar ciento por ciento en el control político de la normatividad expedida en el primer estado de emergencia y ahora en el segundo. Esa sería la tarea fundamental del Congreso, pero que no lo está pudiendo hacer por las condiciones en las cuales se está trabajando, por la misma naturaleza de las sesiones. Uno duda si son debates de control político, audiencias. Le está haciendo mucha falta a la democracia la presencia de un congreso que puede ser mixto. Ha desgastado mucho el debate en Senado y Cámara sobre cómo se debe hacer. Hay países en el mundo que asumieron la modalidad mixta con presencialidad de voceros y presencia virtual de otros, pero con una tarea rigurosa y contundente. Y creo que eso es lo que ha querido el gobierno de Iván Duque, que no esté operando el Congreso de la República. Pues eso lo dijo el representante a la Cámara de Antioquia hace unas tres semanas cuando le pidió al Presidente que interviniera el Congreso, ciérrelo, porque esa democracia le estorba, le estorba a la emergencia. Creo que del lado del Gobierno están muy cómodos con que el Congreso esté operando con altísimas dificultades y en unas sesiones que para mí no es clara su naturaleza.

¿Es decir que usted es amiga de las sesiones presenciales o semipresenciales?



Creo que después del debate de este martes en la Cámara, que fue eterno, y en el que hubo argumentos muy interesantes, la modalidad que se aprobó es interesante, es mixta y les permite a quienes tendrían que venir de regiones, sobre todo, lo que constituye un riesgo, seguir sesionando virtualmente, con una presencialidad que le da más solidez estando allí, sobre todo para la oposición que tenemos tantas dificultades para que se nos abran espacios en el Congreso. Esa modalidad mixta me parece interesante. Dicen que el Senado en pleno comenzaría presencialmente la semana entrante, pero tampoco hemos visto disposición, porque esta democracia tan recortada, que caso se parece a una dictadura, en un momento como estos, no le conviene a nadie, ni siquiera al gobierno de Iván Duque.



¿En su opinión la emergencia por la pandemia ha desplazado al tema de la paz en la agenda nacional?



Pues en este gobierno la paz no ha tenido un lugar ni siquiera secundario. Ganó una propuesta que no creía en el acuerdo de paz y todo el tiempo, en el Congreso, recuerdan que se perdió el plebiscito por la paz y entonces tenemos un gobierno que no cree en la paz ni en el acuerdo. Además, que desbarató lo que había con el Eln, entonces nunca ha tenido centralidad el tema de la paz ni de la vida. Veamos los cientos de asesinatos de líderes y liderezas, 196 excombatientes asesinados en estos últimos años. Claro que todo está centrado en la pandemia y en lo que podamos hacer para salvar y proteger vidas, salir adelante, con muchos cambios, pero salir adelante.

El año pasado, antes de las elecciones de alcaldes, Gustavo Petro y Claudia López buscaron un acuerdo que al final fracasó. Ángela Robledo estuvo en algunas reuniones con ese propósito. Foto: Twitter: @angelamrobledo

¿Qué opina de la manera cómo ha manejado esta emergencia la alcaldesa de Bogotá, Claudia López?



Para mí la mujer protagonista en este proceso, no solo por Bogotá, sino por Colombia, es Claudia López, no me cabe la menor duda. Ella fue la que reaccionó de primera mano en lo que estaba ocurriendo con la llegada de cientos de vuelos de países donde ya el contagio era absolutamente visible y peligroso. Fue la persona que nos llamó al simulacro, la que, de alguna manera, invitó al presidente Duque, con sus acciones, para que declarara la cuarentena, nos mantiene de manera totalmente informada con ese sistema de información que es público y con el que sabemos minuto a minuto qué está pasando en la ciudad. Los gobernantes locales, que llevan cuatro meses, han sido el ejemplo de cómo se debe actuar en este caso. Me parece que hay cosas en las que Duque, como dirían en el colegio, le ha copiado a estos gobernantes locales y ha ido entendiendo que, por encima de la economía, está la vida, en este momento. Más adelante habrá que encontrar el equilibrio, pero en este momento el mayor esfuerzo tiene que estar puesto en la vida, en el sistema de salud, en la manera cómo nos estamos cuidando y autocuidando. Para mí el balance de la manera cómo Claudia ha manejado esta pandemia es muy importante.



¿Y por qué cree que Gustavo Petro, a quien usted acompañó en la candidatura presidencial, cuestiona algunas decisiones de Claudia López?



Yo vengo de una tradición que reconoce que la democracia también es deliberación y no es unanimismo. Por eso me parece, en medio de todo, estimulantes las diferencias entre el Presidente y Claudia; o entre el Presidente y el alcalde de Cali, o las posiciones del gobernador Carlos Caicedo, es Colombia lo necesita, el debate, la deliberación. Desde ahí, también está la posición de Petro, que está postura muy dura. Yo no estoy en esa posición, estoy en un lugar independiente. Petro, me parece a mí, está en una oposición semejante a la que le hizo a Uribe, le hace a Duque y es la que le está haciendo a Claudia. No estoy de acuerdo con la oposición que le está haciendo Petro a Claudia, pero es la actitud de él, sus argumentos y es la forma cómo él ve la ciudad. Yo la veo desde otro lugar y creo que es un momento de, ojalá, buscar para 2022 que todo esto nos lleve a una gran alianza progresista, en la que estén todas estas expresiones de quienes pensamos que este país no puede seguir en manos de neoliberales, que desmantelaron el estado social de derecho y que hoy se dan bendiciones con lo que está pasando. Tengo una posición muy distinta a la de Petro. Respeto su ejercicio deliberativo, crítico. Petro está en la oposición. Yo estoy en una deliberación constructiva con el gobierno de Claudia López.

JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA