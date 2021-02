¿Qué dicen los uribistas sobre la reforma tributaria?

Expectativa. Esa es la descripción del ambiente que existe en la bancada de congresistas del Centro Democrático hacia la reforma fiscal o tributaria anunciada por el gobierno del presidente Iván Duque y que, al parecer, llegaría en las próximas semanas al Congreso.



En la mañana de este miércoles, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dio algunas puntadas de lo que sería la iniciativa, entre las cuales estaría el cobro del IVA a más productor de la canasta familiar y la ampliación del esquema de devolución de este gravamen, entre otros temas.



Pese a ser el partido de gobierno, el Centro Democrático está a la expectativa y esperando a que se presente el proyecto de ley y se den detalles de sus propuestas para adoptar una posición definitiva.

Al respecto, el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, le dijo a EL TIEMPO el pasado lunes que esta reforma “es una necesidad” del país y que “de no ser porque se atravesó la pandemia, no necesitaríamos reforma tributaria, pero la pandemia obliga”.



En opinión de Uribe, la recuperación de las finanzas del Estado requiere varias acciones y no solamente esta reforma. “Si se tomara, por ejemplo, la decisión de que los gastos de nómina y generales, en los próximos seis u ocho años, no puedan crecer por encima de inflación, podría haber un ahorro de ocho o diez billones”, le dijo Uribe a este diario al comienzo de la semana.



Sobre las puntadas que ha dado el Gobierno Nacional hasta el momento del contenido de este proyecto de ley, el senador uribista Ciro Ramírez, integrante de la Comisión Tercera de Senado, afirmó que en el partido hay “expectativa” por lo que vaya a radicar el Ejecutivo.

“El partido está a la expectativa de recibir el texto y tener un diálogo con el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional para saber cómo se va a revisar lo de las exenciones tributarias y a la espera también de la comisión de expertos en este tema. También el partido ha tenido propuestas importantísimas, que es ampliar el ingreso solidario y la devolución del IVA”, afirmó Ramírez.



Algunos representantes a la Cámara uribistas se han referido al tema, pero desde un punto de vista más crítico. Gabriel Santos, por ejemplo, afirmó que es “curioso, como congresista, enterarse de algo tan serio como los contenidos de una reforma tributaria por medios de comunicación. Después llaman afanados para que se voten las cosas a pupitrazo. Lamentable improvisación en momentos tan complejos”.

Y su colega y copartidario Gabriel Vallejo, afirmó que “la única reforma tributaria que acompañaré será la que consista en reducir impuestos, eliminar exenciones y regímenes especiales que no contribuyan a la generación significativa de mano de obra formal. No acompañaré una reforma que afecte a la clase media colombiana”.



En medio de la discusión, el senador y expresidente del Congreso Ernesto Macías llamó a la calma y dijo que “lo único que se sabe” es lo que dijo Duque y es “que el año pasado se logró devolverle el IVA a un millón de personas y que la meta es llegar a dos millones”.

