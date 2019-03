Políticos se dividen frente a posición de Duque en protesta indígena

Opiniones divididas tuvieron algunos partidos políticos frente a la decisión del presidente Iván Duque de no dialogar con las comunidades indígenas mientras permanezcan los bloques de vías del suroccidente del país y que ya afectan a varios departamentos.



En la mañana de este jueves, el mandatario afirmó que está “dispuesto” a ir hasta el Cauca o Nariño, centro de la protesta, pero cuando haya “una hoja de ruta concertada” y cuando se levanten “las vías de hecho”, es decir los bloqueos.

“No podemos seguir viendo que haya grupos armados que pretendan ubicarse en la zona donde están los bloqueos para que en cualquier momento pueden atacar, de manera miserable, a los integrantes de la Fuerza Pública que tienen el mandato de mantener el orden público”, afirmó Duque.



El representante a la Cámara Edward Rodríguez, del Centro Democrático, el partido de Duque, afirmó que el mandatario debe “mantenerse firme” ya que las vías de hecho que están aplicado algunas comunidades indígenas en esta parte del país “son un delito y son punibles ante la ley”.



“Hay un alto grado de politiquería (en la Minga) para apoyar la bandera política de Gustavo Petro. Es una protesta que no tiene sentido”, afirmó Rodríguez, quien advirtió la “infiltración de grupos armados, con los cuales se hace imposible negociar y quienes deben responder” por los hechos violentos de los últimos días.



Para el senador por el Partido Conservador Juan Diego Gómez es necesario “tener cuidado” con las supuestas “vocerías oficiales” de las comunidades indígenas y “estar muy pendiente de lo que hay detrás y de los verdaderos intereses”.“Se debe respaldar la posición de Iván Duque de no ir al Cauca hasta que no se levanten las vías de hecho. Además es necesario replantear el grupo negociador y los voceros con los cuales el Gobierno ha establecido la comunicación”, agregó el congresista.

La senadora Aída Abella, elegida en la Coalición Lista de la Decencia, la cual se declaró opositora al Gobierno Nacional, afirmó que el Presidente “ni siquiera habló con los parlamentarios de las zonas afectadas”, refiriéndose al grupo de congresistas que se fue a Palacio este miércoles, sin cita previa, para intentar conversar con el jefe de Estado, pero que al final se dividió.



“En su alocución de este jueves no hubo nada nuevo. No hacer nada es la manera peculiar de Duque para arreglar los problemas”, aseguró la congresista de izquierda.



A través de su cuenta de Twitter, el senador por el partido Farc, Carlos Antonio Lozada afirmó que la declaración de Duque, este jueves, “solo deja incertidumbres frente a posibles soluciones a los problemas del Cauca, la retórica de colocar inamovibles sigue confirmando que en Colombia se gobierna en cuerpo ajeno”.



