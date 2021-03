¿Qué dicen los jefes de los partidos sobre la extensión de periodos?

Tan solo unas horas bastaron para que los partidos políticos en conjunto reaccionaran negativamente a la propuesta de un grupo de representantes a la Cámara para modificar severamente el orden político en el país, cambiar periodos y aplazar las elecciones del 2022.



En la noche del miércoles se conoció un proyecto de reforma constitucional, radicado en la Cámara de Representantes, que propone extender el mandato del presidente Iván Duque al 2024 y otorgarles periodos de cinco años a jefe de Estado, congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, Fiscal, Procurador, Contralor, Registrador y magistrados del Consejo Nacional Electoral, entre otros.



Para varios observadores, la propuesta no solamente constituye una reforma electoral, sino también política y, en algunos aspectos, de la justicia, ya que contiene propuestas que han fracasado una y otra vez en el Congreso en los últimos años y en diferentes periodos.



En el Centro Democrático, su jefe máximo, el expresidente Álvaro Uribe, afirmó: "El Centro Democrático respalda la posición del presidente @IvanDuque quien ha afirmado que NO apoya el proyecto para la ampliación del periodo. Nuestro foco está en la vacunación masiva, la reactivación segura y la transformación social sostenible".

El presidente @IvanDuque ha sido claro su periodo finaliza el 7 de agosto 2022. El propósito del gobierno nacional es la vacunación masiva, la reactivación segura y la transformación social sostenible. Dejaremos al sucesor(a) del presidente un país fortalecido ante la pandemia — Daniel Palacios (@DanielPalam) March 18, 2021

Y dos congresistas que suenan para el 2022 también se pronunciaron. Paloma Valencia afirmó que “alargar periodos de mandatarios en ejercicio es inconstitucional” y es una “ofensa a la democracia” porque altera “la posibilidad de alternancia, para lo cual las fechas electorales son fundamentales”.



Y Paola Holguín manifestó que es “prioritario”, el “respeto a la regla democrática”, honrar “el mandato del constituyente primario en las urnas”, es decir del pueblo, y “mantener pesos y contrapesos”.



El senador Ciro Ramírez fue enfático en su rechazo: “No a la prórroga de períodos. Es un proyecto q nace sin pies ni cabeza. No tiene ningun sentido presentar algo q no tiene futuro. El período de los congresistas se acaba el 20 de Julio del 2022. No hay nada más q hablar sobre este tema”, escribió en su cuenta de Twitter.

El Partido Conservador

A pesar de que la propuesta de reforma constitucional lleva la firma de algunos representantes a la Cámara conservadores, el presidente del partido, Ómar Yepes, había advertido hace algunos días su inconveniencia.



“No es bueno para la democracia que se proponga alargue de período para la Presidencia de la República y para el Congreso Nacional. El país no puede estar cambiando las reglas de juego democrático. Si el pueblo votó períodos de 4 años, esto se debe respetar. Así de claro”, escribió hace una semana el jefe del conservatismo.



El Partido Liberal

Por los lados del liberalismo tampoco se conoce una posición oficial de su director, el expresidente César Gaviria, pero la cuenta de Twitter de la colectividad no deja de publicar los mensajes en contra de la mayoría de la bancada.



De hecho, dos de los representantes a la Cámara que habían firmado el proyecto de acto legislativo solicitaron retirar sus firmas de la iniciativa: Carlos Julio Bonilla y Hernán Gustavo Estupiñán.

#GolpeDeEstado

🚩Es un golpe al orden constitucional, una burla a la institucionalidad y a nuestros valores democráticos.🇨🇴🇨🇴🇨🇴@PartidoLiberal @vanguardiacom https://t.co/oPc1yeestb — Partido Liberal Santander (@StanderLiberal) March 18, 2021

El expresidente del Congreso Luis Fernando Velasco manifestó: “A qué juegan congresistas que recogen firmas para ampliar periodo de Presidente, congreso, magistrados, reelección de gobernadores y alcaldes (meterán también presidente) y órganos de control ? Eso no solo es antidemocrático e inconstitucional, sino bellaco con la democracia”.

Cambio Radical

En Cambio Radical, ni su jefe natural, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, ni ninguno de los integrantes de la familia Char, uno de los soportes de esa colectividad, han manifestado su posición públicamente.



Entre los que han salido a rechazar la propuesta están el senador Richard Aguilar, quien la calificó de “absurda” y dijo que “es un refrito que se sirve sobre la mesa cada vez que se aproximan elecciones”. Y Carlos Fernando Motoa, quien afirmó que es “desacertada” y “vulnera y contradice de manera grave principios de la Carta Política”.



'La U'

En el partido de ‘la U’, su jefa, Dilian Francisca Toro, afirmó que la idea es “inconveniente en estos momentos” y que “una de las máximas democráticas es el respeto por las reglas de juego preexistentes. Cualquier discusión de unificación de periodos debe partir de la base de una vigencia hacia el futuro que no cambie los actuales periodos”.



Y el senador valluno Roosevelt Rodríguez apoyó a Toro: “De comedia insulsa la propuesta de extender los períodos del presidente y congresistas. Las reglas electorales deben cumplirse y no cuestionarse para generar un ruido que silencie los reclamos justos por un mejor gobierno y un congreso presente y comprometido con los colombianos”, escribió en Twitter.

La oposición

Desde la oposición, el rechazo también se dejó ver. El copresidente de Alianza Verde Antonio Navarro afirmó que esta reforma constitucional “es absolutamente inconveniente” y que “con el mismo tamal quieren comprar todos los votos. Que se hunda completamente”.

Esperando que radiquen el proyecto de alargue de periodos y unificación de elecciones para meterle su demanda de pérdida de investidura a los autores. pic.twitter.com/cgsi3EcPZn — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) March 18, 2021

El precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo afirmó que el proyecto “no tiene ninguna viabilidad” y que “es una especie de golpe de Estado en beneficio” del Presidente. “Además pienso que eso tiene mucho de charlatanería”, dijo.



Y el senador por el Polo y también aspirante presidencial Alexánder López afirmó que el “desespero” los está llevando a proponer un golpe de Estado y que “fue el mismo desespero que impulsó el exterminio de la oposición en el pasado”.

