¿Qué dicen las reformas de la justicia que hay en el Congreso?

Al Congreso llegaron tres proyectos de reforma de la justicia: el primero, presentado por el Gobierno; el segundo, por Cambio Radical, y el tercero, por la senadora Paloma Valencia y un grupo de 10 congresistas del Centro Democrático.

Las iniciativas serán acumuladas en una sola y serán objeto de estudio este viernes en una reunión entre los ponentes designados en Comisión Primera del Senado y la ministra de Justicia, Gloria María Borrero. Los siguientes son los puntos principales de cada uno de estas tres propuestas:

Gobierno

La propuesta del Ejecutivo está enfocada a darle un vuelco a la manera de administrar la Rama Judicial, y para ello se elimina la Judicatura y se crean órganos como la comisión interinstitucional de la Rama Judicial, la figura del gerente y comisión de carrera judicial. Las nuevas instancias se encargarían de manejar los recursos, definir las políticas y regular el funcionamiento de la carrera judicial. Esta reforma constitucional está acompañada de un proyecto de ley que crea un cuerpo de investigación en la Comisión de Acusación, la cual procesa al Presidente, al Fiscal y a los magistrados de las altas cortes. La reforma de la justicia del Gobierno también propone reglamentar las tutelas cuando sean contra providencias judiciales y modificar la elección del registrador y el procurador.

Cambio Radical

Al igual que la propuesta del Gobierno, la de Cambio Radical plantea modificar el sistema de administración de los recursos y el funcionamiento de la Rama Judicial. En el proyecto se propone crear la dirección de la administración judicial y el colegio de abogados.



La primera instancia debe “elaborar” el presupuesto de la rama y “ejecutarlo”, y el segundo debe llevar el registro de abogados y sancionar sus faltas disciplinarias, entre otras funciones. En cuanto a la elección del registrador, el procurador y los magistrados de la Corte Constitucional, la iniciativa de Cambio Radical plantea convocatorias públicas y concursos de méritos. Y para las tutelas contra providencias judiciales, fija un plazo de 30 días para presentarlas y que, en la mayoría de los casos, lo haga un abogado.

Uribistas

El martes pasado, la senadora Paloma Valencia y 10 congresistas uribistas presentaron un tercer proyecto de reforma de la justicia que levantó polvareda por la propuesta de inmunidad parlamentaria y de una supercorte que reemplazaría a la Corte Suprema y a la Constitucional.



La iniciativa, que se acumulará con las otras dos, no fue apoyada por el expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del partido. “Apoyaremos la reforma de la justicia del Gobierno, entendemos que no saldrá la magnífica idea de la senadora Paloma Valencia para que haya una sola Corte, pero seguiremos proponiendo la reflexión pública porque los partidos no se pueden agotar”, dijo Uribe. Valencia dijo que no insistirá en la inmunidad parlamentaria, pero que se la jugará por la “eliminación del fuero para congresistas y magistrados”.

