Ministra del Interior estaba chantajeando al Congreso por Botero: Roy

El senador por 'la U' Roy Barreras logró lo que varios sectores de oposición habían intentado sin éxito: que un ministro del presidente Iván Duque tuviera que renunciar a su cargo luego de graves señalamientos en su contra.



​El afectado en este caso fue el exministro de Defensa, Guillermo Botero, quien en la tarde del miércoles tuvo que presentar su renuncia luego de que se armara un bloque en el Congreso dispuesto a votar en su contra la moción de censura que promovió Barreras.



Horas después de la renuncia, Barreras habló con EL TIEMPO sobre el saliente funcionario y dijo que esta no es una competencia en la cual el congresista "colecciona cabezas" de ministros de la administración de Duque. Le entrevista completa la puede ver en el video de apertura de esta noticia.

Barreras aseguró que en las horas previas a la renuncia de Botero, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, estaba hablando con senadores para intentar cambiar su voto contra el exfuncionario y la acusó de estar "chantajeando al Congreso".



Advirtió que la votación de la moción de censura en la plenaria del Senado, prevista para la próxima semana, dependerá de la posición que adopte el presidente Duque frente a los partidos políticos y pidió que un "acuerdo" sobre temas fundamentales para el país.



POLÍTICA