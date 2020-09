'Uribe ha tenido por práctica cambiar su posición con la justicia'

Que la Fiscalía no "bote a la basura" todo lo actuado por la Corte Suprema de Justicia y llame a juicio al expresidente Álvaro Uribe es lo que espera el senador Iván Cepeda de la investigación que enfrenta el exmandatario.



Cepeda, enemigo político de Uribe y quien es parte en el proceso por la supuesta manipulación de testigos, habló con EL TIEMPO sobre los detalles de esta investigación y su paso del alto tribunal a la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué opina de que el caso del expresidente Uribe haya pasado de la Corte Suprema a la Fiscalía?



Nosotros tenemos una posición distinta. Consideramos que la competencia ha debido mantenerse en la Corte Suprema, pero una vez tomada esa decisión la acatamos y la respetamos. En consonancia con eso procedemos a revisar el escenario que se ha creado y consideramos que el señor fiscal General, Francisco Barbosa, tiene unos impedimentos de carácter objetivo.



(Le puede interesar: Tras renuncia de Uribe, ¿todos los caminos conducen a Tomás Uribe?)



Según usted, ¿cuáles serían esos impedimentos?



Voy a mencionar simplemente uno: en la imputación de cargos al señor Diego Cadena (quien fue abogado del expresidente Álvaro Uribe en el tema de la supuesta manipulación de testigos), la Fiscalía presentó ante el juez de garantías una posición en la que se hizo explícita que el señor expresidente y exsenador Uribe no tendría conocimiento sobre las actuaciones, probablemente ilícitas, del señor Cadena. Consideramos que allí hay una toma de posición que nos plantea unos interrogantes de fondo.



¿En qué va la recusación o petición para que se separe del proceso que usted había anunciado sobre el fiscal Barbosa?



En la mañana de este miércoles radicamos una recusación que cobija no solamente al Fiscal General, sino también a la señora Vicefiscal por razones de subordinación jerárquica. Ahora surgiría la situación hipotética en la que la Corte aceptaría esa recusación y vendría la pregunta de cómo se elige un fiscal ad hoc. En ese sentido consideramos que también hay un impedimento objetivo evidente y en este caso es del Presidente de la República y la señora Vicepresidenta.

El expresidente y exsenador, Álvaro Uribe. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

¿Por qué?



Porque creemos que el Presidente ha fijado posición pública, que es una abierta simpatía, toma de partido, por el señor exsenador Uribe. En ese caso está impedido para, de una manera imparcial, proponer a quien pudiera desempeñarse como investigador en este caso. Una vez que se recusa al señor Fiscal, todas las actuaciones quedan suspendidas hasta el momento en el cual la Corte asuma la decisión.



(Recomendado: ¿Qué solicitó Iván Cepeda a la CIDH y a la ONU por proceso de Uribe?)



¿Usted cree que el expresidente Uribe sí tenía garantías en la Corte Suprema para su proceso?



Todas y plenas garantías. El expresidente Uribe ha tenido por práctica cambiar su posición con la justicia dependiendo de si lo favorecen o no las decisiones que se van tomando. En un primer momento me denunció ante la Corte Suprema, procedió a llevar toda clase de falsos testigos ante la Corte, hizo toda clase de alegaciones, lo cual denota que había una total confianza y credibilidad en la Corte. No sería lógico pensar que me denunció ante un organismo que él creía que iba a decidir en su contra. Luego la posición de Uribe fue cambiando y devino en un ataque y una especie de batalla campal contra algunos magistrados, al punto de que los ha catalogado de ser cómplices míos y estar aliados con las Farc. Esto demuestra que no es un demócrata ni un ciudadano respetuoso del Estado de Derecho y la independencia de los poderes públicos. Ha quedado demostrado que Uribe es un verdadero peligro para la justicia en Colombia.



Si para usted el presidente Duque está impedido para nombrar un fiscal ad hoc en este caso, ¿entonces quién debería hacerlo?



La propia Corte Suprema de Justicia y creo que en eso debe haber precedentes, habría que estudiar un poco situaciones anteriores.

El expresidente Uribe ha tenido por práctica cambiar su posición con la justicia dependiendo de si lo favorecen o no las decisiones que se van tomando FACEBOOK

TWITTER

Se ha hablado mucho de su relación con una ONG que habría ayudado a la familia de Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos principales en este proceso. ¿Cuál es la realidad de este tema?



La realidad es que, en medio de todo este proceso, la familia Monsalve me hizo llegar una denuncia de que estaban siendo presionados, perseguidos, amenazados. En ese momento puse en contacto a esa familia con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Es importante subrayar que fue la familia de Monsalve, no Juan Guillermo Monsalve. Ellos pidieron una ayuda para ser trasladados desde el sitio donde estaban, porque tenían temor que si continuaban allí podría ocurrirles algo.



(Lea también: ¿La cédula electrónica será obligatoria para todos los ciudadanos?)



¿Y qué hizo el Comité de Solidaridad con Presos Políticos?



Hizo una gestión con un fondo internacional, que tenía en ese momento Amnistía Internacional, para ayudarles en ese propósito humanitario. Es evidente que ahí no hubo ningún trato con esa familia ni tuve ningún tipo de intervención en esa ayuda.

La libertad es un bien inapreciable, pero para mi la honorabilidad es lo prioritario, por eso el énfasis en las pruebas — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 2, 2020

¿Y qué relación existe entre el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y la ONG a la que usted le ha hecho donaciones?



El Comité de Solidaridad con Presos Políticos administra los recursos de un movimiento, no es una ONG, que llama Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y en el que hay 250 organizaciones. Yo contribuí a crear este movimiento en 2005 y he pertenecido a él desde ese momento. Cuando llegué al Congreso hice un compromiso con ese movimiento de que, como parte de mis obligaciones, entregaría unos recursos periódicamente, mensual o bimensualmente dependiendo de cómo estuviera la situación, para las necesidades que tuviera ese movimiento. No hay ningún punto de contacto entre lo que yo dono al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y los recursos, que tienen un origen absolutamente distinto, para la familia Monsalve.



Como parte de este proceso sobre el expresidente Uribe, ¿qué espera que pase en la Fiscalía?



Aquí no se puede partido de cero ni botar a la basura todo lo que se ha actuado en la Corte Suprema de Justicia. Tampoco se puede revocar, ni se puede eliminar, ni la medida de aseguramiento puede ser objeto de una revocatoria. Estas son, a mi modo de ver, afirmaciones alegres de la defensa del exsenador Uribe. La investigación debe retomarse en el punto en el que está y desarrollarse. Espero que muy pronto haya un llamado a juicio del señor exsenador y que eso se cumpla manteniendo la privación de la libertad. Espero que se haga con eficacia y prontitud para que termine esta situación que lleva, prácticamente, nueve años.

Otros temas de política:

Polémica por autorización de tropas de EE. UU. en Colombia



¿Regular la hoja de coca sí acabaría el problema de las drogas?



¿Cuáles son los cambios que habría en las elecciones en Colombia?



POLÍTICA