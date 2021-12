La secretaria de Transparencia de la Presidencia, Beatriz Elena Londoño, se refirió a un artículo incluido en el proyecto de ley anticorrupción que contiene apartes que podrían prestarse para la censura de prensa.



¿El Gobierno comparte el artículo que se le incluyó al proyecto?

La posición del Gobierno está plasmada en la versión del proyecto radicada ante el Senado el 27 de octubre del 2020, versión en la que este artículo no estaba.

¿Por qué no se le atajó?

Somos respetuosos de las facultades y autonomía de cada rama de los poderes públicos y las competencias nuestras sobre el contenido del proyecto iban hasta el momento en que lo radicamos. El proyecto tiene programas de transparencia y ética pública con canales seguros de denuncia en el sector público y privado, pedagogía para tener contralores estudiantiles, corresponsabilidad de las personas jurídicas para luchar contra la corrupción y uso de la información pública para empoderar a los ciudadanos.



¿Qué va a pasar ahora?

Viene la etapa de conciliación en Cámara y Senado, esperamos que se surta y que se rescate el espíritu del proyecto radicado.



¿Esto se puede ver como si desde el Gobierno se quisiera imponer una especie de censura?

Nuestro objetivo es que los ciudadanos denuncien y tengan las garantías y la protección para hacerlo. Una muestra es la versión inicial del proyecto de ley, donde propusimos la protección a los denunciantes y propiciar los canales seguros de denuncia.



Entonces, ¿qué va a pasar con el proyecto?

En este momento, la autonomía del proyecto se encuentra en el Congreso. Nosotros, como Secretaría Técnica de Transparencia y lucha contra la corrupción esperamos que el gran trabajo que hicimos, de la mano de 25 entidades del Estado para construir un articulado para luchar contra la corrupción, no se afecte con ese artículo, que, repito, no estaba en la versión que radicamos en octubre de 2020.



