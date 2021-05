'Hay varios proyectos sociales que deben pasar por el Congreso'

El senador conservador Juan Diego Gómez está construyendo su camino para ser el próximo presidente del Congreso y lo está haciendo defendiendo al Legislativo y sentando posiciones sobre temas de la agenda nacional, como las movilizaciones sociales que se viven en el país.



Gómez, quien busca presidir el Congreso desde el próximo 20 de julio y durante el último año de sesiones de los actuales legisladores, habló con EL TIEMPO sobre la situación actual del país y el papel “protagónico” que, según él, debe tener el Legislativo en medio del paro.



¿Cómo analiza la situación social y económica por la que pasa el país?

Creo que hay unas condiciones acumuladas. Hay una situación difícil. La pandemia durante quince meses ha causado estragos en la economía de las familias, de los pequeños y medianos empresarios, de los comerciantes y los empresarios, a nivel individual, como los exportadores, por ejemplo, que han sufrido mucho en esta situación. Esto lleva a un gran inconformismo. Cuando se anuncia la reforma tributaria, todo esto se convierte en una situación compleja, que se capitaliza por parte de algunos sectores políticos. No se puede desconocer que las cosas están mal.



¿Qué cree usted que se debe hacer ante la situación?

Se necesita la mano del Gobierno y del Congreso para buscar soluciones y alternativas que permitan atender la situación de los trabajadores, de los jóvenes y, por supuesto, de los indígenas, que también se han sumado a esta discusión.

Las jornadas de movilización ciudadana se han presentado en diferentes ciudades del país. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Se cayó la reforma de la salud y la tributaria fue retirada hace algunas semanas, ¿estos hechos no ponen al Congreso en un panorama crítica frente a la situación actual?

No, de ninguna manera. El Congreso tiene un papel protagónico hoy y creo que la gran responsabilidad regional proviene de las dirigencias en las regiones, tanto representantes a la Cámara, como senadores. El Congreso, por encima de cualquier institución en el país, es legítima, elegida popularmente y representa a todos los sectores: la extrema derecha, el centro y la extrema izquierda. Todos los matices políticos y todas las expresiones: empresarios, transportadores, sindicalistas, trabajadores, jóvenes, todos están representados allí y hoy, por el contrario, el Legislativo tiene un papel protagónico que debe rescatar como órgano independiente del poder público y que, normalmente, está cercano al Gobierno, pero que tiene vida e iniciativa propia.



¿Qué podría pasar en el futuro con estos dos proyectos que cayeron?

La reforma de la salud perdió el respaldo, primero del Partido Liberal, luego del Conservador y luego de ‘la U’, y fue hundida. Igualmente, la tributaria. Pero hay varios proyectos sociales que deben pasar por el Congreso, como la matrícula cero o la ampliación del ingreso solidario, llamada por algún sector de la izquierda la renta básica. Ahí es el momento en que los congresistas se conecten con la ciudadanía y representen los intereses por los que fueron elegidos.



Tenemos una gran noticia para jóvenes emprendedores: con @BancoAgrario abrimos línea de crédito para personas entre 18 y 28 años, con financiamiento hasta el 100% a proyectos agropecuarios y agroindustriales, para que materialicen sus ideas y aporten al desarrollo rural del país. pic.twitter.com/cQropmfcbw — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 19, 2021

¿Qué más puede hacer el Congreso para ayudar a superar la crisis social y económica que se vive?

Nosotros en las comisiones segundas de Senado y Cámara convocamos una sesión formal y conjunta en Cali para escuchar a todos los protagonistas del paro. Allí estuvo el cuerpo diplomático, las altas consejerías y varios ministros y fue un éxito: encontramos todas las posturas y los elementos suficientes para que el cuerpo diplomático se hiciera una idea de lo que pasa en el país. Logramos tener un informe de relatoría que se está compartiendo con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia y con el colombiano que está en el exterior para que tengamos una información precisa.



¿Cómo va su camino a la Presidencia del Congreso?

Estamos avanzando en el trabajo con cada una de las bancadas, pero la más importante es la conservadora, que es la mía. Aspiramos que en los próximos días tengamos un respaldo unánime.

