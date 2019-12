'Si siguen en que marchas son de Petro o 'mamertas' están equivocados'

"No tenemos que ver con quienes han cometido desmanes" en el paro y "las marchas nuestras todas han sido pacíficas". Con estas frases, el senador Gustavo Bolívar, uno de los hombres más cercanos al excandidato presidencial Gustavo Petro, negó los señalamientos de los que ha sido objeto Colombia Humana en los últimos días.



A raíz de los hechos de violencia que se presentaron en algunas movilizaciones, varios sectores, especialmente de la bancada del Centro Democrático, relacionaron a Petro y a su movimiento de tales desmanes.

En respuesta, Bolívar le dijo a EL TIEMPO ya tales afirmaciones son falsas y aseguró que su movimiento tiene "identificados" a los vándalos, los cuales, según él, son grupos de pandilleros en algunos barrios de Bogotá que aprovechan "para pescar en río revuelto.



"No, no, no. Hemos hecho los aportes", fue su respuesta a si el petrismo había aprovechado políticamente las movilizaciones sociales de los últimos días.



¿Qué lectura tienen desde Colombia Humana de las movilizaciones de los últimos días?

Colombia Humana es uno de los múltiples factores que se han movilizado en la marcha. Nosotros somos una fuerza política de oposición que se ha sumado a un paro, ni siquiera lo convocamos. Nosotros, la bancada alternativa, atendimos un llamado de las centrales obreras, los estudiantes. Los congresistas de esta bancada hicimos una rueda de prensa en el Congreso en la que explicamos esto. Ahí ni siquiera estaba Gustavo Petro. Obviamente yo le comenté que iba a haber un paro y él me dijo ‘bueno, hay que convocar a la Colombia Humana’ y es lo que él hace. Hemos sido activistas del paro, ni siquiera hemos sido convocantes de este ni hemos puesto un peso. Colombia Humana tiene plata para esto. Es un partido sin financiación y Petro menos. Nuestra colaboración en el paro ha sido en redes sociales. Yo sí he asistido a los comités nacionales del paro, he estado en casi todos. Estuve la semana pasada en el Congreso cuando los recibió el Presidente del Senado y esa ha sido nuestra participación.

Duque esta en plan de retar la movilizacion social y destruirla, la respuesta es ampliarla.



Este 4D es una huelga general. Cese total de actividades en todo el país. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2019

¿Qué opina de que muchos sectores estén culpando a Petro y a Colombia Humana de los hechos de violencia que se han presentado?

Sí, son interpretaciones, pero la otra decisión, y es la que atacamos nosotros bastante, hubiera sido la tibieza. Imagínese la cantidad de ataques que le han hecho a Sergio Fajardo por no haber apoyado el paro, ni siquiera desde sus tuis. Lo que Gustavo (Petro) no es es un tipo tibio. Él siempre tiene sus posiciones y cuando las lanza, las enfrenta con vehemencia, pero si ustedes analizan los trinos en ninguno está la palabra violencia, ni incendio, ni una incitación a que acabemos con todo, simplemente ‘salgamos a protestar’ y se hace énfasis siempre en que sea pacíficamente. No tenemos que ver con esas personas que han cometido esos desmanes el primer día del paro, porque si uno mira los otros días del paro han sido pacíficos. Esos desmanes se presentan en la periferia y tenemos identificado que es delincuencia común que pesca en río revuelto para hacer saqueos de comercios. Son pandillas de los barrios y por eso se ha dado en sitios periféricos, como Ciudad Bolívar o Bosa, por ejemplo, pero las marchas nuestras todas han sido pacíficas. Yo estuve en una cuando Dilan Cruz estaba en la Plaza de Bolívar, quieticos todos, hay videos de eso, no había ni siquiera un tipo con un spriy, no había nada y llegó el Esmad a espantar a todo el mundo y sacar a estos pelaos hacia el centro, hacia la calle 19 y ahí es donde él encontró la muerte.



A Petro también le critican que esté llamando estudiantes a salir a las marchas, ¿qué decir de esto?

Gustavo Petro ha hablado bastante de la educación y sobre esto dice que ellos tienen que salir a luchar por su educación porque el 60 por ciento de los muchachos que se gradúan de bachillerato no van a la universidad por falta de cupos, de recursos o porque no tienen fiadores para ir al Icetex.

Las movilizaciones sociales han convocado a estudiantes universitarios, centrales obreras y ciudadanos del común. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

¿Por qué cree que hay congresistas del Centro Democrático que insisten en culpar a Petro de la violencia?

Porque ellos siempre buscan un culpable. Primero dijeron que era el Foro de Sao Paulo, pero como eso se desvirtuó rápidamente porque ese escenario ya ni existe, ni se reúne y los únicos que van por Colombia son las Farc, entonces ya encontraron el otro culpable en Petro, pero también son un poco torpes políticamente porque lo que ha hecho es hacerlo crecer como un líder de una protesta gigantesca, sin serlo. Como el mismo Petro lo ha manifestado: pertenecemos a la marcha, hemos salido, vamos con nuestras cacerolas y solo somos un punto de marcha.



¿Es decir que ni Petro ni Colombia Humana han aprovechado políticamente estas marchas?

No, no, no. Hemos hecho los aportes porque imagínese habernos quedado callados en un momento como estos. Hubiera dio terrible políticamente para nosotros. Haber sido tibios y decir ‘no salimos, no le apostamos’ habría sido no interpretar a esta gente, que es la que votó por Colombia Humana.



De los reclamos sociales que se han escuchado en los últimos días, ¿cuáles comparte Colombia Humana?

Básicamente nosotros queremos que se terminen de implementar los acuerdos de paz sin más dilaciones. También que los proyectos emanados de la consulta anticorrupción se cumplan, que el Gobierno los vuelva a presentar y les dé mensaje de urgencia y que se cristalicen en el Congreso. La semana pasada, ante los miembros del Comité Nacional del Paro, el Congreso se comprometió a sacarlos adelante, entre ellos la baja del sueldo. Igualmente, estamos empeñados en hacerle modificaciones a la Ley 100 que le entrega 22 billones de pesos a los fondos privados. En lo laboral, salud y pensiones, paz y anticorrupción están nuestras demandas.

¿Qué lectura hay desde el petrismo de la “conversación nacional” que está impulsando el Gobierno?

Creo que no está cogiendo toro por los cachos. Pienso que el Presidente no se ha querido reunir en exclusiva con el Comité del Paro, el cual está parado en la raya en que si nos los reciben a ellos, no se vayan a sentar con otro gremio ni con otras esferas. Creo que el Presidente tiene que reunirse primero con los miembros del Comité Nacional del Paro, porque él está dilatando una marcha que cada día crece más y eso se está volviendo una bola de nieve que se ha dado en todas las ciudades.



¿Cree que estos reclamos son solamente de la izquierda, como lo consideran algunos?

Creo que hay un inconformismo que ni siquiera es ya de la izquierda, porque si uno mira el cacerolazo de Bogotá, el 21 de noviembre, se dio incluso en sectores de clase media y media alta, porque los medianos y pequeños empresarios también sienten que este gobierno no ha hecho nada por ellos. Si siguen pensando que es una marcha de Petro, ‘mamerta’ o de la izquierda están totalmente equivocados. Esto trascendió los partidos políticos, las ideologías, es un inconformismo nacional.



¿Cómo analizar en Colombia Humana la posición de Sergio Fajardo en estas movilizaciones?

Como siempre muy tibia. Esperábamos más. Es una persona que no se ubica ideológicamente, que no se sabe en dónde está parado, él tampoco creo que lo sepa y nosotros no queríamos quedar con esa tibieza, sin haber aportado a este paro.



