La representante Cathy Juvinao, de la Alianza Verde, le envió un duro mensaje a la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, quien ha sido cuestionada por sus reacciones en contra del proyecto que les baja el sueldo a los congresistas.



La representante a la Cámara por Bogotá cuestionó que Zuleta haya mencionado el salario de los futbolistas en medio de las discusiones del proyecto de Ley de que busca la reducción de los salarios de los congresistas



"He visto varias veces este video y realmente es que no salgo de mi asombro con la senadora @ISAZULETA. Sus declaraciones son un insulto a la ciudadanía. ¿Cómo puede comparar el salario de los congresistas con el de los futbolistas?", dijo Juvinao en su cuenta de Twitter.



Desde este miércoles, la senadora Zuleta ha críticado la iniciativa y hasta cuestionó que no se les haga los mismos cuestionamientos a los “futbolistas” por los salarios que reciben.



Qué desastre. pic.twitter.com/P6UKZmzTWJ — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) August 17, 2023

Ante dichas posiciones, expresadas en el debate sobre el proyecto, Zuleta dio varias entrevistas este jueves en las que aumentó la polémica. En esta ocasión, la controversia fue porque justificó su oposición al texto del senador Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, en que esta usaba parte de su sueldo en financiar campañas electorales.



“Yo estoy apoyando a los candidatos con mi salario. Ese es mi deber y mi responsabilidad a través de donaciones que están contempladas por ley. Tenemos candidatos campesinos y un candidato camionero. Tenemos candidatos del pueblo. Son candidatos que necesitan respaldo, no solo con donaciones concretas –en publicidad-, sino que voy a los territorios a acompañar sus candidaturas. Para eso necesito el salario”, dijo Isabel Zuleta en Blu Radio.



Luego de esta afirmación, a la senadora la cuestionaron sobre el tema y le reseñaron una supuesta prohibición para que funcionarios públicos hagan donaciones. Incluso, apuntaron a que algunos han perdido la investidura por estas mismas acciones y que el artículo 110 de la Constitución hace una prohibición expresa en ese tema.

¿Qué sigue para el proyecto?

Este miércoles, la sesión de la plenaria del Senado se gastó en su totalidad en el debate del proyecto de reducción de salarios de los congresistas. Después de seis horas de debate, se aprobó la ponencia positiva y se dejó abierto el debate del articulado. Se espera que se reanude el próximo martes.



Buena parte del debate pasó en la disputa de si se aprobaba o no el aplazamiento del debate para el próximo martes. Un sector de los senadores consideraba que el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, y los encargados de la parte de recursos del Senado debían certificar el salario real de los congresistas, tras las reducciones por materia fiscal. No fue aprobada esta proposición.



Sin embargo, durante todo el debate primó la disputa de cuánto era lo que realmente ganaban los congresistas. Aunque son 43 millones de pesos de sueldo bruto, varios cuestionaron que no se tuviese en cuenta todas las deducciones que tienen por ley y que aumentaron desde mitad de año cuando entró en vigor la reforma tributaria de Gustavo Petro.

